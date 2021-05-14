〈財報〉旅遊業回溫 Airbnb首季訂房總金額年增逾5成

由於新冠疫苗接種普及與旅遊限制逐漸鬆綁，Airbnb(ABNB-US) 周四（13 日）公布的 2021 會計年度第一季營收成長 5%、訂房總金額（GBV）較去年同期躍增 52%，皆優於分析師預期，但因債務償還與重組成本支出，虧損較去年同期擴大逾一倍。

Airbnb 周四股價下跌 3.21% 至每股 135.75 美元，盤後續跌。

由於疫情帶來的不確定性，Airbnb 並未提供第二季預測，但表示旅遊業將繼續復甦，預估過夜住宿訂房量成長將優於去年同期，儘管仍低於 2019 年水準，營收可望比去年同期「大幅提高」，約略與 2019 同期持平。

Airbnb 表示，第二季經調整後 EBIT 有望實現損益平衡，在致股東的信中提到，第一季的利潤率為 - 7%，下半年應該會高於上半年。

Airbnb 也說，雖然目前隨著疫苗供應增加與旅遊限制鬆綁，下半年民眾出遊意願增加，預定訂房量略有起色，但礙於新冠疫情的不確定性，對下半年營運成長趨勢持保留態度。

FactSet 調查分析師預估 Airbnb 第二季營收約落在 9.999 億美元，估每股虧損 0.65 美元、總訂房金額 92.9 億美元。

Q1（截至 3 月 31 日止）財報關鍵數據：

營收：8.869 億美元 vs. 7.144 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

淨損：11.72 億美元

EPS：-1.95 美元 vs. -1.05 美元（FactSet 調查分析師預估）

總訂房晚數（Booking nights）：6,440 萬晚 vs. 6,250 萬晚（FactSet 調查分析師預估）

訂房總金額（Gross Booking Value）：103 億美元 vs. 78.7 億美元（FactSet 調查分析師預估）

日均住宿費率 (Average daily rate)：160 美元，季增 25%、年增 35%。

Airbnb 第一季營收比去年同期成長 5% 至 8.869 億美元，但淨損也擴大 132% 至 11.72 億美元，主因是償還疫情前的債務，以及在裁員後繼續支付重組費用。

Airbnb 表示，北美地區的訂房需求強勁，以及獨棟與郊區較高房價挹注下，第一季日均住宿費率年增 35% 至 160 美元。此外有 24% 的預訂住房時間至少超過 28 天，而在 2019 年的比率僅 14%。