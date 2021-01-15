Airbnb執行長：疫情衝擊下 人們旅遊型態將永久改變

新冠肺炎疫情爆發後，對旅遊業造成嚴重衝擊。Airbnb(ABNB-US) 執行長 Brian Chesky 在預測，在疫情的影響下，人們的旅遊型態將永久改變，人們將更傾向於小城市的風光並花更多時間探訪親朋好友，大景點的觀光與商務旅遊將大幅減少。

Chesky 在週四 (14 日) 表示，在疫情的衝擊下，人們傾向開車前往小城市，並減少搭飛機進行商務旅遊，將明顯衝擊全球各個大型觀光景點的旅遊業。Chesky 在接受採訪時表示：「旅行者渴望被剝奪的東西，他們不想去看紐約時代廣場。他們渴望的是看見他們很久沒有見過的朋友和家人。」

在 2020 年新冠肺炎疫情下，對 Airbnb 造成嚴重的衝擊，該公司業務在短短 8 週多的時間內就大跌了 80%。但是，隨著封鎖措施的放鬆，更多的旅行者選擇了預訂民宿而不是預訂飯店，促使 Airbnb 在第三季公布了驚人的獲利表現。主要城市以外地區的租房如今更受旅行者歡迎，Airbnb 也因此受惠。

英國衛星通信公司 Inmarsat 先前針對約 10,000 名飛航常客的調查報告也顯示，全球有多達 83% 的旅客不願回到原來的飛航旅行習慣，另有 31% 的旅客表明搭乘飛機旅行的次數將會減少。亞太地區則是只有約四分之一的受訪者表示，有足夠的信心在 6 個月內再次進行飛航旅行。

國際航空運輸協會 (IATA) 首席醫學顧問 David Powell 先前表示，在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅 2020 年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。