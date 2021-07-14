【袁志峰專欄】騰訊沽壓消取，有利恒生科指反彈

今天推介 - 中原建業 (9982), 上日收市 $2.11

1) 股市前景

港股昨日顯著上升，頭部科技股領漲，南向資金恢復淨買入騰訊 (700) 以及中國 6 月外貿維持較快增長屬利好消息，估計恒生科指可繼續反彈。恒指連升 3 日，累漲 3.0%。美國 6 月通脹率高於預期，可能會引發投資者憂慮美聯儲縮減刺激措施，導致美股從歷史高位回吐。中國周四公布二季度經濟增長率及 6 月主要經濟數據，對港股後市能否繼續反彈有指導作用。

今天推介是中原建業 (9982) — 主要於河南省及其他省份從事房地產代建服務，5 月 31 日上市，現價 2.11 元，較招股價 3.0 元低 30%。公司 2020 年收入及盈利達 11.52 億元(人民幣 · 下同) 及 6.81 億元，同比增長 12% 及 6%。現價對應 2020 年度市盈率 8.5 倍，估值便宜，維持買入建議，目標價 3.0 元，止損價 2.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 179 點，初段漲幅曾收窄至 97 點，隨後拉升，最多曾漲 537 點，午後高位横行整理，收報 27963 點，升 448 點或 1.6%。成交額按日增 1% 至 1557 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金轉淨買入約 15 億元，包括淨買入 10 億元美團 (3690) 及 8 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 194 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 51 升 6 跌 1 持平。吉利汽車 (175) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。阿里 (9988)、騰訊(700) 及美團 (3690) 升逾 3%。友邦保險 (1299) 升 3%。滙豐 (5)、信美光能(968)、中國聯通(762) 及中石化 (386) 升逾 2%。藥明生物 (2269)、海底撈(6862) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 3%、2% 及 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 1.9%，成份股 21 升 8 跌 1 持平。大型科技股全線上揚，阿里 (9988)、騰訊(700)、美團(3690)、京東(9618)、百度(9888) 及嗶哩嗶哩 (9626) 皆升逾 3%。快手 (1024) 及海爾智家 (6690) 升逾 5%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及比亞迪電子 (285) 升逾 2%。汽車之家 (2518)、微盟(2013) 及 ASM 太平洋 (522) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，物管及水泥股下跌。融創服務 (1516)、綠城服務(2869) 及金科服務 (9666) 跌 3%-5%。光伏、風電、家電、電訊及煤炭股跑赢大市，漲幅居前。協鑫新能源 (451) 升逾 13%，信義能源 (3868) 升 3%。金風科技 (2208)、新天綠色能源(956) 及大唐新能源 (1798) 升 4%-6%。海爾智家 (6690)、創維集團(751) 及 JS 環球生活 (1691) 升 4%-5%。中國電信 (728) 漲 8%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 4% 及 6%。

周二上証指數平開，全日窄幅震盪，最多曾漲 0.55%，收報 3566.52 點，升 0.5%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數跌 0.7%。滬深兩市總成交約 12200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1000 億元。滬深股通北向資金淨買入約 26 億元，7 月以來淨買入 39 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國海關總署公布，以美元計價，6 月出口按年增長 32.2%，優於市場預期升 23%；進口按年增長 36.7%，亦勝市場預期升 29.5%。6 月貿易順差 515.3 億美元。今年上半年，以美元計出口按年升 38.6%。(信報)

英倫銀行取消對銀行派息限制，意味英國大型銀行將可以向股東增加派息。(信報)

美國 6 月消費物價指數 (CPI) 按月上漲 0.9%，預期為升 0.5%；按年上漲 5.4%，預期為升 4.9%。期內，核心 CPI 按月上漲 0.9%，預期為升 0.4%；按年上漲 4.5%，預期為升 4%。(信報)

英國《金融時報》報道，拜登政府本周將警告美國公司，隨着中國對香港加大控制力度，在香港運營的風險也在上升。報道引述三位知情人士稱，這些風險包括中國政府可獲取外國公司存儲在香港的數據，以及中國近期通過的反外國制裁法。(信報)

外電引述知情人士表示，隨着中國監管機構打擊企業海外上市，貨運平台貨拉拉正考慮將其計劃的 10 億美元美國上市計劃轉移到香港。該公司上個月以保密形式提交美國 IPO 申請。(信報)

4) 個股訊息

路透引述消息人士透露，阿里巴巴 (9988) 和中國國有企業正考慮競購內地雲計算基礎設施公司紫光股份 (000938.SZ) 的部分股權，涉資達 62 億至 77 億美元。(信報)

港交所權益披露，比亞迪 (1211) 上周四遭「股神畢非德愛徒」李祿旗下喜馬拉雅資本，在場內減持 714.4 萬股 H 股，每股平均價 227.6229 元，套現約 16.26 億元。減持後，喜馬拉雅資本持有比亞迪 H 股好倉比例由原來的 7.03% 降至 6.35%。(信報)

港交所 (388) 表示，截至 6 月底，已有超過 50 家醫療健康和生物科技公司提交上市申請，其中包括 19 家未有收入的生物科技公司及一家國際公司。截至 6 月底，港交所已有 67 家醫療健康公司上市，首次公開招股集資額 2090 億元，當中包括 33 家未有收入的生物科技公司，集資額 870 億元。(信報)

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