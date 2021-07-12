因專利訴訟恐需支付70億美元？蘋果律師：若判決費用過高 可能退出英國市場

蘋果公司 (AAPL-US) 的律師表示，如果法院命令蘋果向專利公司 Optis Cellular， 支付涉嫌侵犯 3G 和 4G 專利上「商業上不可接受」的費用，這家 iPhone 製造商可能會退出英國市場。

Optis Cellular 之前指控，蘋果侵害其涉及 3G 與 4G LTE 兩項專利，英國高等法院 6 月裁定蘋果必須支付相關費用。雖然具體數字尚未確定，但據《This Is Money》報導，金額可能高達 50 億英鎊 (約 70 億美元)。

2020 年，英國最高法院裁定，英國法院可以設定全球範圍內的專利支付費率。不過，以此案來說，法院只能考慮英國專利的侵權問題。最終的支付金額，可能需在 2022 年的審判後確認。

Meade 法官在 1 月份的聽證會上表示，蘋果可能會對最終需支付的費用感到失望。他還認為，如果收費過高，蘋果也不太可能採取激烈行動，比如退出英國市場，因為「沒有證據表明」蘋果會考慮這麼做。

蘋果認為，本案 Optis Cellular 要求的金額並不合理，蘋果委任律師 Marie Demetriou 在後續說明中表示，蘋果可能會在商業利益考量下選擇支付費用，或是選擇離開英國市場。

Demetriou 表示，蘋果的立場是，它會對這些條款進行反思，並決定從商業的角度，決定接受條款或是退出英國市場。

7 月晚些時候的一個法庭案件，將決定蘋果是否必須在 2022 年 7 月的審判中，做出具有法律約束力的承諾，遵守法官設定的支付率。如果拒絕，蘋果可能會被禁止在英國銷售 iPhone。