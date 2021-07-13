日經：台灣19家主要科技大廠6月增收11% Q3業績看好

全球經濟復甦造成物資需求吃緊，科技產品相關的零件價格也持續上揚，尤以電腦用途的 LCD 面板及 DRAM 行情的上漲最為顯著。台灣多家科技大廠在相關領域扮演著主要供應商的角色，其業績表現也跟著向上攀升。19 家名列「日經亞洲 300 強 」(Asia300) 的台灣科技公司，今 (2021) 年 6 月的營收表現，約有 6 成比例 (11 家) 出現 2 位數增長。

在 2021 年 6 月， 19 家名列日經亞洲 300 強的台灣主要科技公司，合計營收報新台幣 1 兆 1094 億元、年增 11%。

當中，受惠於筆電用途的 LCD 面板行情上揚，友達 (2409-TW) 的 2021 年 6 月合併營收年增 57%。先前在疫情影響下，電腦需求就出現激增，而當前則由於美國和全球經濟的復甦，使得電腦相關需求出現增長。結果也造成面板價格上揚，面板廠商的業績也跟著向上攀升。同業群創 (3481-TW)2021 年 6 月的合併營收也出現 30% 的大幅增長。

另外在智慧型手機及伺服器所使用的 DRAM 方面，南亞科 (2408-TW) 的 2021 年 6 月合併營收報年增 44%，原因也與 DRAM 供需緊繃所造成的價格上揚有關。

南亞科總經理李培瑛在 7 月 9 日的記者會上表示，全球經濟逐步回復成長，有助整體 DRAM 需求持續成長，從各項應用來看，消費性電子產品、伺服器及 PC 需求穩健，且 5G 手機占比提升。他預測 Q3 產品的月、季價格都將持續上漲，毛利率可望續揚，展望樂觀。

不過，零件短缺問題依然嚴重，科技產品的需求也持續增加，台灣某家從事半導體相關行業的高層認為，下半年要增加零件庫存可能有所困難，情況可能比上半年還要來的嚴重，也篤定明 (2022) 年零件短缺的問題將持續下去，且大多數也都抱持著相同意見。