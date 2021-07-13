紓困加持 國銀中小企業放款突破3000億元、提前達標

截至 5 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣 8 兆 1183 億元，較上月底增加 1138.44 億元，創今 (2021) 年單月新高。由於加上紓困貸款，讓國銀前 5 月對中小企業放款的達成率已經達標，前 5 月合計新增放款 3058 億元。

銀行局主秘童政彰指出，國銀對中小企業放款今年以來累計已放款 3058 億元，提前達標今年全年度對中小企業放款的 3000 億元目標。

針對國銀對中小企業的放款只花 5 個月就提前達標，童政彰分析，除了紓困因素，包括：小微企業、青年創業貸款與央行轉融通中小企業款都有增加，以及因應景氣活絡，國內企業受惠出口成長帶動資金成長需求。

若以個別銀行來看，新增放款前 5 名以華南銀行新增放款 383 億元居首，合庫新增 258 億元、國泰世華銀增 239 億元、永豐銀增 218.35 億元、台企銀增 218.12 億元。

截至 5 月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 67.18%，占民營企業放款餘額比率為 69.06%，分別較上月底的比率減少 0.21 及 0.24 個百分點；另中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.33%，較上月底減少 0.01 個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。