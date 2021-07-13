雲端夯！資安軟體股Q2看漲 華爾街點名這幾檔

進入 6 月財報季，週一 2 位華爾街分析師提出了資安軟體股的看漲理由，尤其是擁有雲端產品的快速成長股。

德意志銀行分析師 Patrick Colville 研究報告聚焦在「安全存取服務邊緣 (簡稱 SASE)」區塊的成長機會。

註：安全存取服務邊緣簡稱 SASE，是一種雲端式安全性模型，它將軟體定義的網路與網路安全性功能捆綁在一起，並由單一服務提供者提供。 「SASE」一詞由全球研究和顧問公司 Gartner 在 2019 年提出。

Colville 表示，SASE 供應商諸如 Zscaler (ZS-US)、Palo Alto Networks (PANW-US) 和 Fortinet (FTNT-US) 在 2020 年疫情期間「證明」他們成功使企業能在封鎖時期繼續營運，無論用戶位於何處，都能提供安全且高性能的應用程序連接性。

他認為，該產品區塊有 100 億美元商機可汰換現有的網頁閘道、虛擬私人網路 (VPN)、邊緣路由器和防火牆。

Colville 認為，對於某些客戶而言，轉用 SASE 模式將讓資安支出整合給單一供應商。他稱， Zscaler 和 Palo Alto Networks 是定位最好的競爭對手，他預期今年 SASE 支出將增長 57%，且以複合成長率 40% 到 2024 年底。

「我們認為，華爾街對這項技術轉變帶來的商機，其意識進展緩慢。」他說。

Colville 重申了他對 Zscaler 的「買進」評級，並將目標價從 215 美元上調至 282 美元。他也重申對 Palo Alto Networks 的「買進」評級，並將目標價從 410 美元上調至 490 美元。

他維持 Fortinet 股票的「續抱」評級，但將目標價從 190 美元上調至 242 美元。對於 Check Point Software，他雖然維持「續抱」評級，但目標價從 125 美元下調至 122 美元。

與此同時，瑞穗分析師 Greg Moskowitz 週一研究報告寫道，一項針對大約 100 名美國安全軟體買家的調查發現，他們「目前顯然偏好資安市場」。

他表示，83% 的買家認為第二季的支出「以往常還好」，會自一年前 54% 的水準上升。他補充，32% 受訪者認為，他們本季度的支出「比平常還多很多」，且「沒有」受訪者回答支出較以往減少。

他補充，89% 受訪者預期，由於近期幾樁備受矚目的網路攻擊事件，他們自己的組織今年的資安支出會增加，50% 受訪者預期今年支出幅度會增加。

Moskowitz 認為，具有「買進」評級的 Zscaler 和 CrowdStrike Holdings (CRWD-US)，以及具有「中性」評級的 Cloudflare (NET-US) 和 Okta (OKTA-US) 更加看漲。

針對 Zscaler，他將目標價自 225 美元上調至 250 美元；對於 CrowdStrike，他將目標從 255 美元上調至 295 美元。Cloudflare 目標價自 77 美元調升至 96 美元；Okta 則自 255 美元上調至 275 美元。