小摩：iPhone 13發布在即 iPhone 12系列銷售仍未顯著放緩

摩根大通 (JP Morgan) 發布報告表示，隨著蘋果 (AAPL-US)iPhone 13 可望在 9 月問世，iPhone 12 系列的銷售趨勢似乎沒有顯著放緩。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 引用 Wave7 Research 近期調查指出，商店銷售代表表示，既使 iPhone 13 可能在 9 月初推出，目前幾乎沒有看到 iPhone 12 系列銷售放緩的任何證據。

iPhone 12 系列機型中，6 月銷量最佳的為 iPhone 12，緊跟在後的是尺寸較大的 iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 Pro，iPhone 12 mini 銷量雖小但趨穩定。上述調查針對各大電信商的 6 月銷量進行分析。

銷售代表解釋，大尺寸 iPhone 機型需求強勁，可能源於疫情期間對 Zoom 的使用需求，以及消費者對手機望遠鏡頭的青睞。

Chatterjee 稱道，從銷售數據來看，蘋果第 3 季的 iPhone 銷量估將優於預期，既使晶片組和關鍵零件缺貨，相較於 Android 製造商，蘋果的庫存狀況似乎也較佳，至於三星因庫存短缺，市佔率在 6 月稍微下滑。

Chatterjee 將蘋果未來 12 個月的目標價維持 165 美元，給予 30 倍本益比並預估 2022 年每股盈餘 (EPS)5.61 美元。