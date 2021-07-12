法人選股大逆轉 為何升電子降傳產？

萬寶投顧王榮旭指出，上週台股一度觸及 18008 歷史新高後，拉回整理幾天再度轉強大漲，下半年大盤有萬八以上挑戰二萬的可能，除了美股強勢不變之外，台股在傳產、金融與電子良性輪漲的情況下，多頭趨勢不變。而且目前電子成交占比，只從 2~3 成回升到 3~4 成，未來若電子成交占比逐漸提高，大盤向上的空間就會更大，因為台股是以電子股為主軸的股市。

上半年大漲的傳產最近走勢開始震盪，航運、鋼鐵等類股即使基本面利多不斷，但股價上漲力道已不如預期強，其實漲多就是最大的利空。這波以貨櫃輪萬海 (2615-TW) 為首的傳產大行情，在 6 月底 7 月初進入高潮，7/2 傳產在盤中成交占比一度攀升至 85%，光航運一個族群就占了台股成交量的 5 成。

萬寶投顧王榮旭強調，雖然上半年以來我在專欄中推介看好航運的萬海、鋼鐵股的中鴻 (2014-TW)，這兩檔股票分別從 50 元與 18 元以下，翻倍大漲到 350 元與 60 元。但最近爆量的時候，我也在專欄中提醒要賺錢也要注意風險，畢竟這些股票已經漲多了。手中有大量低成本籌碼的人，在這裡想的其實並不是買，而是如何安全獲利落袋。

如果資金全面湧入而且利多不斷，股價卻不漲的時候，就表示有人從高在賣股，因為誰也不想當最後一隻白老鼠的心態，最近傳產雖然偶有再度發動攻勢，但是漲勢連續性低、操作難度大幅增加。

例如上週四 (7/8) 外資大買萬海 1.6 萬張，當天股價漲停，隔日外資又賣出 1.8 萬張，萬海股價馬上跌停板，外資要賺 1 成都很難了，何況是一般人。與其如此，不少主力、中實戶甚至法人已經開始轉戰其他族群，例如中小型電子股。

萬寶投顧王榮旭指出，從 6 月以來在專欄中多次分析，車用晶片將從 7 月大量開出，剛好迎接歐美史上最強解封潮，因此推介車用電子的合晶 (6182-TW)，其 6~8 吋重摻矽晶圓大量用於車用晶片，受惠程度高；合晶股價從 6 月初的 50 幾元起漲，現在已經 67.7 元大漲了三成。

6 月中下旬專欄陸續分析看好金像電 (2368) 車用板訂單升溫，股價也從 62 元大漲 3 成至 80 元；康普 (4739-TW) 電池材料產能將大量開出，股價也從 92 元勁揚漲停到 122.5 元，波段大漲了 3 成；同時也看好台半 (5425-TW) 車用二極體需求爆發，股價更是從 6 月底的 60 元，短短不到 3 周就大漲的 6 成到 97 元。

萬寶投顧王榮旭強調，同期間操作傳產的投報率遠不如中小型電子股的情況下，法人資金逐漸轉向電子的趨勢越來越明顯。而且不只投信，連外資也加大對電子的買超動作，並陸續將上半年已經大漲的航運及其他原物料獲利落袋。

而法人認養的個電子第二波行情也正悄悄啟動，例如 PA 功率放大器的宏捷科 (8086-TW)，6 月股價在 140~150 元之間整理，7 月初最低碰到月線之後開始轉強大漲，短線從 150 元漲到 188 元，也成長了 2 成；億光 (2393-TW) 6 月底整理以盤代跌，也是最低碰到月線又轉強向上漲。

億光是全球前 10 大汽車 LED 出貨大廠，受惠車市復甦程度大，估計今年 EPS 4~4.5 元，本益比大約 12 倍左右，在車電股裡面相對較低。最近車電股順德 (2351-TW) 及台半本益比經達到 25 倍，本益比 15 倍不到的車電股比價空間拉大。

例如晶技 (3042-TW)6 月下旬之後，股價從 140 元拉回整理約 2 週，股價也是回到月線之後今天再度轉強。下半年車用與 5G 石英元件需求爆發，估計全年 EPS 上看 9~10 元，本益比約 13 倍，也是少數低本益比的車電股，值得追蹤，受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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