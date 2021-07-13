新iPhone電動車 貫穿下半年投資主軸？

台股從 6/21 低點 17,023 點反彈至今已經大漲 922 點，這一波上漲不但持續滾量，而且盤面重心快速輪動，週一 (7/5) 電子股殺出重圍突出盤面，成交比重上升至 41.65%，多檔電子股早盤紛紛亮燈漲停。早在上星期之前我就不斷提醒大家，電子股即將發動攻擊，要趕緊低檔卡位好股票啊，有把我的提醒聽進去，真正跟隨我腳步的投資朋友現在已經收到大紅包，開心得不得了。

上週「國泰全球智能電動車 ETF」(00893-TW) 推出，強調是「全球唯一」一檔完全鎖定電動車上中下游供應鏈的 ETF，才剛掛牌買氣爆棚，成交量衝破 11 萬張，勇奪台股 ETF 冠軍，顯見電動車來勢洶洶！

為了對抗氣候惡化，全球走向碳中和綠生活，美國 1.2 兆基礎建設中，更把電動車充電站、電動巴士安排在首要項目，全球電動車不只競爭加速，滲透率也加速。大陸蔚來汽車 (NIO)、小鵬汽車 6 月份電動車交車數量分別以 8,083 輛、6,565 輛創下新高，美國通用電動車銷量第二季也創歷史最佳紀錄，特斯拉第二季交車數量則預估再創單季新高，突破 20 萬輛。

電動車長驅直入的趨勢無法擋，國內供應鏈也跟著閃閃發光，「錢」景可期。相關供應鏈還包括 IC 廠聯發科 (2454-TW)、瑞昱(2379-TW)、茂達(6138-TW)、銅箔廠金居(8358-TW)、導線架廠順德(2351-TW)、散熱廠健策(3653-TW)、雙鴻(3324-TW)、觸控廠 TPK-KY(3673-TW)、切入電池的鴻海(2317-TW) 等，在近期內都多次向大家推薦，股價也有非常不錯的表現，未來仍相當看好。

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