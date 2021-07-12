台積電再增3名員工確診 逾200人初步篩檢陰性

晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 今 (12) 日宣布，新增 3 名員工確診 COVID-19，已匡列其密切接觸者百餘人進行 PCR 檢測與居家隔離，並擴大篩檢非密切接觸者數十人，目前已知超過 200 名員工初步篩檢陰性，此事件不影響公司營運。

台積電表示，公司防疫委員會已匡列其密切接觸者百餘人，進行 PCR 檢測與居家隔離。此外，台積電以較政府衛生單位規範嚴格標準，擴大篩檢非密切接觸者數十人，除已即刻聯繫同仁並關閉工作廠域通行權外，也提供試劑供其進行居家快篩及安排進一步 PCR 篩檢。

台積電指出，目前已知超過 200 位同仁初步篩檢結果皆為陰性，將於一週內進行多次快篩檢測，以確保人員健康，並視情況提供必要協助。

此外，台積電以防疫安全及保護員工健康為首要考量，擴大篩檢確診同仁活動空間其他人員約數百人，也已安排進一步 PCR 篩檢，並將於一週內進行多次快篩檢測，視情況提供必要協助，相關 PCR 篩檢作業預計這兩日內全數完成。

台積電表示，已針對同仁活動場域加強消毒，此事件不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主；將持續依規劃執行分組分流及居家辦公，除加強防疫措施，也持續密切關注疫情發展，並滾動式更新相關應變措施。

