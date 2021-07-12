台積電、鴻海各捐500萬劑BNT 最快9月底後送抵台灣

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 暨永齡慈善社會福利事業基金會今 (12) 日宣布，各完成 500 萬劑 BNT(BioNTech)162b2 疫苗採購，並捐贈予衛福部疾病管制署，作為新型冠狀病毒 (COVID-19) 防疫使用，預計最快 9 月底後可依序送抵台灣。

有鑑於新型冠狀病毒疫情帶給全球巨大衝擊，在台灣疫情升溫後，台積電、鴻海與永齡基金會立即評估，並積極投入洽商疫苗採購捐贈事宜。

台積電、鴻海與永齡基金會表示，感謝多方支持及政府包含總統府、行政院、衛福部與疾管署的授權協助，已順利完成合約簽署，並將所採購 BNT162b2 疫苗全數捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署，預計最快 9 月底後，可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。

台積電、鴻海與永齡基金會並強調，此次疫苗捐贈專案秉持原廠製造、原廠標籤、直送台灣三大原則處理，確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署及相關法規要求。完成 BNT162b2 疫苗捐贈後，後續疫苗配送來台時程及施打訊息，將統一依照行政院衛生福利部公告為主。

永齡基金會創辦人郭台銘表示，從 5 月 23 日向有關當局提出 BNT 疫苗捐贈方案，並自 6 月 1 日送件到食藥署，6 月 18 日政院宣佈正式授權至今天剛好 7 周，這段時間自知責任重大，阻礙重重，但與疫苗採購團隊始終抱持希望，也儘可能希望在最短時間內完成採購及捐贈法律程序。

郭台銘並說，很欣慰終於能給社會大眾一個交代，但還不能放鬆，要持續努力催促到貨時間與到貨數量，但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可協助台灣社會面對疫情時增加信心，並得到喘息。

台積電董事長劉德音表示，台積電運用自身專業知識與全球物流資源，協同台積電慈善基金會、台積電文教基金會及公司海外據點，從 2020 年起致力於支援全球防疫工作，此次在台灣疫情嚴峻時刻，藉由捐贈疫苗協助抗疫，是實踐企業公民角色的體現。

鴻海董事長劉揚偉則說，台灣社會此刻最需要的就是疫苗資源，創辦人郭台銘透過永齡基金會的力量，主動洽商引進疫苗，提供給台灣醫療防疫體系，善盡社會責任，台灣要建構完整的防疫網，企業團體無法獨善其身，必須加入全社會的防疫團隊及體系。

