宏碁Q2 PC出貨年增17.6%居五大品牌之冠 下半年需求仍旺

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (12) 日表示，根據研調機構 IDC 統計，宏碁第二季在全球個人電腦拿下 7.3% 市占，排名第五，但整體個人電腦出貨達 608.8 萬台，季增 5%、年增 17.6%，為前五大品牌之冠，下半年也看好筆電等個人電腦需求仍強，產業將維持供不應求狀態。

宏碁表示，在電競、Chromebook 強勁需求支撐下，在產業中保持穩健成長趨勢，依 IDC 統計，宏碁今年第二季市占達 7.3%、年增 0.3 個百分點，是僅次聯想、惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US)、蘋果 (AAPL-US) 後，第五大個人電腦品牌廠。

宏碁指出，將持續致力研發創新產品，並在全球消費市場扮演重要角色，去年宏碁在台灣專利申請中，就以 523 件排名第二，也連續三年專利申請排名保持前三。

另一方面，宏碁今也補充公告釋出旗下子公司海柏特計畫，將以每股 15 元釋出海伯特約 460 萬股，股東繳款期間訂為 2021 年 7 月 23 日至 7 月 30 日，根據規畫，海柏特擬在今年第四季申請公開發行 (IPO)，明年第二季登錄興櫃市場。

宏碁 6 月營收衝上 300.19 億元，月增 21%、年增 16.9%，創下 2014 年 7 月以來，近七年單月新高，累計第二季營收達 797.76 億元，季增 11.5%、年增 21.7%，上半年則達 1513.34 億元、年增 32.2%。