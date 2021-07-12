〈每周CFTC報告〉投機者加碼押注美元上漲 大減歐元多頭布局

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者本周繼續增加看多美元部位，終使美元指數由空轉多，至淨多單 7569 口，相對之下，歐元多頭撤退，本周淨多單遇大幅減碼。商品部分，原油期貨淨多單大減，黃金、白銀則獲多頭加碼。

美元與外匯

截至 7 月 6 日當周，投機者持有的美元淨空單減少 8017 口，轉為淨多單 7569 口。

美元指數上周因到波動性加大，以及尋求避險的資金注入，而獲得支撐。大型投機者連 3 周增加多頭布局，終使美元指數由淨空單轉為淨多單布局。根據測算，美元淨多頭也來到去年 6 月初以來的新高。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，投機者因應聯準會政策的修正，快速減少歐元的多頭布局，英鎊儘管表現不穩定，但仍獲得多頭押注，其因應 Delta 變種病毒的發展，仍將是關注重點。

具體為：

歐元淨多單減少 9956 口，至 77190 口；

英鎊淨多單增加 4180 口，至 21903 口；

日圓淨空單減少 759 口，至 69136 口；

瑞士法郎淨多單減少 903 口，至 10162 口；

澳幣淨空單增加 7070 口，至 24870 口；

加元淨多單減少 4623 口，至 41178 口；

紐元淨多單減少 1363 口，至 1761 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 20595 口，至 182821 口。

白銀淨多單增加 3011 口，至 44488 口。

WTI 原油期貨淨多單減少 25136 口，至 197351 口。

(圖表取自 actionforex.com)

黃金在 6 月份表現不佳之後，本周重獲多頭押注，逆轉過去 4 周連續減碼趨勢。

油價部分，投機者轉為賣出，本周淨多單減少達 2.5 萬口，使整體部位跌破 50 萬口關卡。