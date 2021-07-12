〈每周CFTC報告〉投機者加碼押注美元上漲 大減歐元多頭布局

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者本周繼續增加看多美元部位，終使美元指數由空轉多，至淨多單 7569 口，相對之下，歐元多頭撤退，本周淨多單遇大幅減碼。商品部分，原油期貨淨多單大減，黃金、白銀則獲多頭加碼。
美元與外匯
截至 7 月 6 日當周，投機者持有的美元淨空單減少 8017 口，轉為淨多單 7569 口。
美元指數上周因到波動性加大，以及尋求避險的資金注入，而獲得支撐。大型投機者連 3 周增加多頭布局，終使美元指數由淨空單轉為淨多單布局。根據測算，美元淨多頭也來到去年 6 月初以來的新高。
其他貨幣部分，投機者因應聯準會政策的修正，快速減少歐元的多頭布局，英鎊儘管表現不穩定，但仍獲得多頭押注，其因應 Delta 變種病毒的發展，仍將是關注重點。
具體為：
- 歐元淨多單減少 9956 口，至 77190 口；
- 英鎊淨多單增加 4180 口，至 21903 口；
- 日圓淨空單減少 759 口，至 69136 口；
- 瑞士法郎淨多單減少 903 口，至 10162 口；
- 澳幣淨空單增加 7070 口，至 24870 口；
- 加元淨多單減少 4623 口，至 41178 口；
- 紐元淨多單減少 1363 口，至 1761 口。
黃金、白銀及原油
- 黃金淨多單增加 20595 口，至 182821 口。
- 白銀淨多單增加 3011 口，至 44488 口。
- WTI 原油期貨淨多單減少 25136 口，至 197351 口。
黃金在 6 月份表現不佳之後，本周重獲多頭押注，逆轉過去 4 周連續減碼趨勢。
油價部分，投機者轉為賣出，本周淨多單減少達 2.5 萬口，使整體部位跌破 50 萬口關卡。