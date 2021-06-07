〈每周CFTC報告〉投機者增加歐元淨多單 加碼押注油價上漲

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者繼續增加歐元的多頭布局，但減少看多英鎊部位。在商品部份，則重新加大對油價上漲的押注，但減少黃金、白銀的淨多單。
美元與外匯
截至 6 月 1 日當周，投機者持有的美元淨多單增加 183 口，至 2963 口。
美元指數過去一周在 90 附近震盪，市場等待就業數據公布，投機者態度反覆，由少量減持多單改為少量增持。
其他貨幣部分，投機者對歐元升值的信心增強，繼續擴大歐元的多頭布局，但減少看多英鎊的部位，對避險貨幣日圓、瑞士法郎的淨空單均減少。
具體為：
- 歐元淨多單增加 5322 口，至 109322 口；
- 英鎊淨多單減少 6534 口，至 24125 口；
- 日圓淨空單減少 3041 口，至 47115 口；
- 瑞士法郎淨空單減少 1527 口，轉為淨多單 324 口；
- 澳幣淨空單增加 1116 口，至 1925 口；
- 加元淨多單增加 3961 口，至 48772 口；
- 紐元淨多單減少 2658 口，至 5927 口。
黃金、白銀及原油
- 黃金淨多單減少 941 口，至 213701 口。
- 白銀淨多單減少 2965 口，至 47517 口。
- WTI 原油期貨淨多單增加 15807 口，至 491297 口。
投機者本周同步減少黃金、白銀的多頭布局，金價在過去一周下跌約 0.7%。
市場對美國經濟復甦信心堅強，對油價看多信心增加，大增多單 1.5 萬口，但整體多頭部位仍連 4 周多頭不足 50 萬口。