〈每周CFTC報告〉投機者增加歐元淨多單 加碼押注油價上漲

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者繼續增加歐元的多頭布局，但減少看多英鎊部位。在商品部份，則重新加大對油價上漲的押注，但減少黃金、白銀的淨多單。

美元與外匯

截至 6 月 1 日當周，投機者持有的美元淨多單增加 183 口，至 2963 口。

美元指數過去一周在 90 附近震盪，市場等待就業數據公布，投機者態度反覆，由少量減持多單改為少量增持。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，投機者對歐元升值的信心增強，繼續擴大歐元的多頭布局，但減少看多英鎊的部位，對避險貨幣日圓、瑞士法郎的淨空單均減少。

具體為：

歐元淨多單增加 5322 口，至 109322 口；

英鎊淨多單減少 6534 口，至 24125 口；

日圓淨空單減少 3041 口，至 47115 口；

瑞士法郎淨空單減少 1527 口，轉為淨多單 324 口；

澳幣淨空單增加 1116 口，至 1925 口；

加元淨多單增加 3961 口，至 48772 口；

紐元淨多單減少 2658 口，至 5927 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單減少 941 口，至 213701 口。

白銀淨多單減少 2965 口，至 47517 口。

WTI 原油期貨淨多單增加 15807 口，至 491297 口。

(圖表取自 actionforex.com)

投機者本周同步減少黃金、白銀的多頭布局，金價在過去一周下跌約 0.7%。

市場對美國經濟復甦信心堅強，對油價看多信心增加，大增多單 1.5 萬口，但整體多頭部位仍連 4 周多頭不足 50 萬口。