〈每周CFTC報告〉投機者加碼看漲黃金 增加歐元、英鎊淨多單

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在聯準會堅持寬鬆貨幣政策之下，儘管通膨數據升溫，美元仍處相對弱勢。投機者僅少量增加美元指數淨多單，但歐元、英鎊的多頭押注均較大幅度上升。與此同時，投機者也加碼黃金多頭布局。
美元與外匯
截至 5 月 25 日當周，投機者持有的美元淨多單增加 96 口，至 2780 口。
投機者在美元指數淨多單少量增加，儘管數據顯示，美國有通膨壓力上升的跡象，但聯準會將在一段時間內保持其超寬鬆貨幣政策立場的跡象明確。
其他貨幣部分，投機者對歐元、英鎊的多頭部位均上升，英鎊上周守在 1.42 附近，市場擔憂病毒傳播可能會引發政府推遲最後一個階段的重啟，英國預計 6 月 21 日重開。
具體為：
- 歐元淨多單增加 4142 口，至 104000 口；
- 英鎊淨多單增加 5759 口，至 30659 口；
- 日圓淨空單減少 792 口，至 50156 口；
- 瑞士法郎淨空單減少 3062 口，至 1203 口；
- 澳幣淨多單減少 3811 口，轉為淨空單 809 口；
- 加元淨多單減少 1301 口，至 44811 口；
- 紐元淨多單增加 135 口，至 8585 口。
黃金、白銀及原油
- 黃金淨多單增加 15753 口，至 214642 口。
- 白銀淨多單減少 499 口，至 50482 口。
- WTI 原油期貨淨多單減少 457 口，至 475490 口。
大宗商品上周動盪，但黃金穩步上升，並觸及 1900 美元關卡，美元近期疲軟，為黃金帶來部分避險需求。
油價上周走高，市場對美國經濟復甦信心堅強，不過至上周二止的期貨淨多單仍減少，連 3 周多頭不足 50 萬口。