〈每周CFTC報告〉投機者加碼看漲黃金 增加歐元、英鎊淨多單

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在聯準會堅持寬鬆貨幣政策之下，儘管通膨數據升溫，美元仍處相對弱勢。投機者僅少量增加美元指數淨多單，但歐元、英鎊的多頭押注均較大幅度上升。與此同時，投機者也加碼黃金多頭布局。

美元與外匯

截至 5 月 25 日當周，投機者持有的美元淨多單增加 96 口，至 2780 口。

投機者在美元指數淨多單少量增加，儘管數據顯示，美國有通膨壓力上升的跡象，但聯準會將在一段時間內保持其超寬鬆貨幣政策立場的跡象明確。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，投機者對歐元、英鎊的多頭部位均上升，英鎊上周守在 1.42 附近，市場擔憂病毒傳播可能會引發政府推遲最後一個階段的重啟，英國預計 6 月 21 日重開。

具體為：

歐元淨多單增加 4142 口，至 104000 口；

英鎊淨多單增加 5759 口，至 30659 口；

日圓淨空單減少 792 口，至 50156 口；

瑞士法郎淨空單減少 3062 口，至 1203 口；

澳幣淨多單減少 3811 口，轉為淨空單 809 口；

加元淨多單減少 1301 口，至 44811 口；

紐元淨多單增加 135 口，至 8585 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 15753 口，至 214642 口。

白銀淨多單減少 499 口，至 50482 口。

WTI 原油期貨淨多單減少 457 口，至 475490 口。

大宗商品上周動盪，但黃金穩步上升，並觸及 1900 美元關卡，美元近期疲軟，為黃金帶來部分避險需求。

(圖表取自 actionforex.com)

油價上周走高，市場對美國經濟復甦信心堅強，不過至上周二止的期貨淨多單仍減少，連 3 周多頭不足 50 萬口。