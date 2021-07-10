美最大不鏽鋼廠停產、熱軋鋼捲報價狂漲 瑞信：持續看多鋼鐵股

近期熱軋鋼捲價格受到供給壓力持續上攻，此外，美國最大不鏽鋼供應商北美不鏽鋼 (NAS) 周五 (9 日) 也傳出供給問題被迫停產，瑞信認為，報價上漲情況下應持續看多鋼鐵股。

受到美元仍處於低位、中國對污染高爐的限產影響，美國的鋼鐵進口將保持低迷，供應緊張已使熱軋鋼捲報價自一年前的每美噸 (short ton) 500 美元飆升至超過 1700 美元。

美國熱軋鋼捲報價 (圖: Investing.com)

除了熱軋鋼捲外，美國不鏽鋼的供給也出現問題，據彭博周五報導，美國最大不鏽鋼供應商 NAS 由於美國國內卡車運力短缺，導致生產用工業氣體稀缺，使得肯塔基州肯特 (Ghent) 廠無法正常運轉。

NAS 表示，目前已暫停所有供應契約，肯特廠交貨將無限期延期。該公司是全球大型不銹鋼製造商 Acerinox 的子公司，約占美國不銹鋼供應總量 40%。

摩根士丹利分析師 Ioannis Masvoulas 表示，物流問題正在切斷 Acerinox 集團小金雞的營運，儘管其他業務獲利能力今年可望強勁反彈，但 NAS 的停產將對該集團第三季營收構成壓力。

展望未來，瑞信分析師 Curt Woodworth 表示，隨著美國業者提高電弧爐產能，供應未來將緩慢上升，但由於 2022 年汽車製造商和再生能源開發商的旺盛需求將使熱軋鋼捲價格保持於 1000 美元以上的水平。

不過，鑑於過去進口暴增對鋼鐵股的衝擊，近期已有許多分析師將此類股評級下調至持有，但 Woodworth 認為，這波上升週期將持續幾年並成為市場新常態。

隨著疫苗大範圍施打，與經濟復甦密切的原物料、周期性類股今年成為股市寵兒，鋼鐵類股便是一例，其中美國鋼鐵 (X-US) 和克利夫蘭克利夫斯 (CLF-US) 漲幅分別達 30%、45%。