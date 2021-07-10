〈美股熱門股〉通用獲投行青睞漲近5% Stamps.com喜迎併購飆64%

通用獲投行青睞，漲 4.82%

通用汽車 (GM-US) 獲投行 Wedbush 看好前景發展，給予跑贏大盤評級，並將目標價訂在 85 美元，激勵週五 (9 日) 股價上漲 4.82% 至每股 58.76 美元，終止過去連 5 日跌勢。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，隨著通用的自動、輔助駕駛，以及電池技術提高，該公司未來 5 至 7 年內，在電動車軟體與相關業務將有 200 億至 300 億美元的收入潛力。

此外通用第二季在中國的汽車交付量比去年同期成長 5.2%，達到 75 萬輛以上。

Stamps.com 喜迎併購，飆漲 63.96%

網路郵資解決方案公司 Stamps.com(STMP-US) 董事會週五一致通過與私募股權公司 Thoma Bravo 的收購協議，股價狂飆 63.96% 至每股 324.23 美元。

Thoma Bravo 將以每股 330 美元收購 Stamps.com，較 7 月 8 日收盤價溢價 66.9%，交易價值達 66 億美元，預計交易將在今年第三季完成。

另外，該協議還包括為期 40 天的「競購條款期」，期間內允許董事會及其顧問向第三方徵求替代收購提案，截止日期爲 2021 年 8 月 18 日。

維珍銀河將升空 投資機構態度保守 跌 6.62%

維珍銀河 (SPCE-US) 週五下跌 6.62% 至每股 49.20 美元，此前金融科技公司 Susquehanna 表示，該公司股價漲幅過大也過快。儘管如此，Susquehanna 仍重申對該公司的中性股票評等，並將目標價從 20 美元上調至 45 美元。

維珍銀河將於週日（11 日）展開 Unity 22 任務，其創辦人布蘭森（Richard Branson）也將隨機組人員一同展開太空之旅。此外任務全程將在維珍銀河官網、推特上同步直播。