鋰電池成戰略產業 立凱-KY子公司擬赴美採SPAC上市

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱 - KY(5227-TW) 今 (6) 日召開董事會，通過子公司 Advanced Lithium Electrochemistry (US),Corp.(美國立凱) 擬在美國那斯達克股票交易所，以 SPAC 方式上市案。

立凱表示，隨著電動車發展，鋰電池成為各國戰略產業，立凱已與日、韓、歐、美重量級客戶合作開發新品，開發案也陸續進入測試階段，目前營收主要來自 20 餘家客戶的測試訂單。

立凱指出，儘管單月營收波動較明顯，但以季營收來觀察，仍處於穩定向上趨勢，第二季營收 6291.8 萬元，創近 7 季新高，季增 40%，年增 1278%，累計上半年營收 1.08 億元，年增 190%。

立凱補充，由於未來鋰電池正極材料需求增加，考量公司長遠發展，董事會決議通過，將子公司 Advanced Lithium Electrochemistry (US),LLC 轉換成 Corporation 型態，並更名為 Advanced Lithium Electrochemistry (US),Corp.(美國立凱)，目前正辦理型態轉換申請。

美國立凱未來擬以 SPAC 方式在美國那斯達克股票交易所掛牌上市，除可提升國際知名度外，也可加速在美國擴增產能，及拓展營運規模，也強調公司目前尚未收到 SPAC 公司收購邀約，因此未來收購及掛牌時點仍有不確定性及不可預測性。