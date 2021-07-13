鷹派抬頭 疫情復燃 市場震盪下的布局策略

讀完本篇，您將了解： 1、疫情復燃、聯準會少數官員的鷹派言論受關注、通膨壓力仍是市場關注焦點，市場紛擾不斷之下，現在該投資什麼？ 2、想要多元分散、掌握趨勢，最好先聚焦這兩大方向！

疫情延燒下，惱人的三級管制是否能結束？成為近期台灣人最關心的議題。其實，不少投資人發現，雖然全球變種病毒肆虐，但投資市場中大眾的關注度，似乎開始逐漸轉向…

全球變種病毒肆虐引爆另一波疫情，尤其發展中國家更是深受其害；另一方面，歐美成熟國家因疫苗普遍施打，疫情逐漸受控，經濟活動也陸續解封，但美國經濟數據強勁復甦，也讓通膨成為隱憂，近期聯準會（Fed）少數官員偏鷹的發言，更引發市場對 Fed 可能提前升息的疑慮。

多空消息如此紛雜，疫情進展難以預料，許多市場依舊在高檔震盪起伏，投資人必須思考下一步應如何布局？想退場觀望，不免擔心錯過美國領軍的全球復甦行情；想積極進攻，又擔憂疫情、通膨、升息等變數突然攪局，究竟該選擇什麼樣的資產做核心，才是亂世中的致勝關鍵？

資產漲跌難測，多元分散安然面對市場

金融市場總是瞬息萬變，各類資產的輪動表現更是難以捉摸。攤開過去十年來各類資產的表現可以發現，無論是股票或債券，都曾是某年度表現最佳的資產類別，如 2011 年的新興債市 (+8.46%)、2012/2016 年的高收益債 (+19.3% 與 14.77%)、2013/2014/2019 年的美股 (+29.85%、+11.1%、+29.07%)、2015 年的日股 (+7.09%)、以及 2020 年的亞太股市 (+22.76%) 等，而表現最強資產的寶座，幾乎是年年換人坐，在 2018 年甚至是由最保守的資產「全球公債」異軍突起，以「小跌為贏」之姿成為最佳表現者。

面對過往如此戲劇化的資產表現紀錄，再專業的投資人，也很難抓準誰將是當年度表現領先的資產，而投資策略如僅採重押單一股或債，不僅難以掌握提升報酬率機會，也容易讓自己暴露重壓單一資產的風險中。

由於經濟前景多空並陳，如今想要安然度過各種市場環境變化，提升整體績效的機會，關鍵在於持有的資產是否夠多元分散，而透過分散布局一籃子的各類資產，包括全球股、債、另類資產 (如原物料、房地產) 等，因為資產間的表現彼此多呈負相關，在資產輪動表現下，可望低整體波動風險，同時擴大追求獲利與收益機會的觸角。

如今，將資產多元化最簡便的方式之一，就是直接布局「多元資產基金」，委託專業經理人與國際投資團隊，可望協助投資人有效分散投資，安然度過市場波動。

目前市場中的「多元資產基金」選擇繁多、各有特色，貝萊德建議投資人挑選多元資產基金時，可特別聚焦兩大方向：

方向一、「老字號、靈活配置」的多元資產基金

目前最大的投資難題在於，市場多空紛擾難預料，因此，資產配置的「靈活性」格外重要，如果能夠找到一檔老字號（歷經數次景氣循環歷練）、在多空市況下靈活操作、游刃有餘的多元資產基金，對投資人來說實是一大福音。

以老字號的貝萊德環球資產配置基金為例，其投資內容不只多元分散，更有著「完全不受限」的投資架構，「靈活操作」為其核心精神，股債多空皆可操作，透過股票進攻來顧及「成長性」，以債券分散來顧及「收益性」，更透過增持現金「降低波動性」，在一收一放間，掌握各類資產投資機會，更能在多變的市場中做好核心準備，展現平衡型基金剛柔並陳的特質。

貝萊德環球資產配置基金成立至今已超過 20 年，過往重大的金融事件，如亞洲金融風暴、科技泡沫、美債降評、美中貿易戰、到新冠肺炎疫情等從未缺席，而基金的表現也是相當精實，基金淨值雖在風暴衝擊下亦有震盪，最終也能回到成長軌道，為投資人累積不錯的投資成果。

方向二、「放眼長期趨勢、有 ESG 題材加持」的多元資產基金

除了選擇「資產配置不受限」的投資架構，如將近年來相當火熱的 ESG 概念，納入多元資產布局中，則是另一個好選擇！像是貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金（原名為貝萊德社會責任多元資產基金）（基金之配息來源可能為本金），就是一檔將「ESG 策略」納入投資流程，讓「多元資產」成功再進化的產品，此基金也是全台灣第一檔從投資流程到基金名稱都導入 ESG 概念的多元資產基金。

更特別的是，此檔基金乃利用多樣化的「主題式投資組合」，像是「美國 ESG 企業科技投資組合」、「全球影響力股票投資組合」、「愛護地球股票投資組合」、「成熟市場未來會更好股票投資組合」等，從不同的投資主題，加碼 ESG 優質標的，不僅能有效分散風險、創造影響力，更有機會帶來豐厚的報酬。

以基金中的「美國 ESG 企業科技投資組合」為例，當中的持股代表之一「萬事達卡」就是一個相當有趣的例子。大家耳熟能詳的萬事達卡，在新冠疫情肆虐期間，反倒受惠於全球線上支付需求的提高，在數位金融技術與新型態支付功能發展中大有斬獲。

其實大家不一定知道的是，萬事達卡在 ESG 領域的投入成果也是相當傲人，「萬事達卡基金會」持續為非洲青年提供學習機會，已改善超過 3,380 萬人的生活，也定期實行員工參與度改善策略，對新興市場的小型企業、微型企業、女性創業提供具體支持計畫。值得一提的是，在 2020 年疫情期間萬事達卡更承諾不裁員，以期能減輕員工們的職涯擔憂。

除萬事達卡之外，基金的「美國 ESG 企業科技投資組合」共囊括 30~50 檔優質股票，其他的「主題式投資組合」也分別各配置了 30-60 檔以「社會責任為己任」、值得加碼投資的 ESG 概念股，讓基金整體投資組合更能達到分散風險、掌握機會的效益。

以多樣化「主題式投資組合」見長的貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金（原名為貝萊德社會責任多元資產基金）（基金之配息來源可能為本金），是投資人在兼顧風險及機會下，又能鎖定 ESG 長期趨勢的不錯選擇之一。

動盪的環境中，投資的難度勢必會愈來愈高，面對難以猜測的資產漲跌，重押不如多元，分散絕對是王道。手中關鍵的核心資產也必須滿足「攻守皆宜、晴雨皆得」的需求。這時候，適度在核心資產中選擇一檔多元資產基金作為配置，是一個不錯的方法。無論是老字號、靈活操作的貝萊德環球資產配置基金、或是已搭上主流 ESG 順風車的貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金（原名為貝萊德社會責任多元資產基金）（基金之配息來源可能為本金），可望成為投資人在多空紛擾的環境中，長期持有的選擇。

鉅亨精選基金：

>> 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金）

>> 貝萊德環球資源配置基金

警語：

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓，電話：0223261600。本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之 20%。（穩定）配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至 https://www.blackrock.com/tw 查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基金董事認為有必要（如市況變化足以對相關基金造成影響等）則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每月／每年配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。申購手續費屬後收型之基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.25％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。© 2021 BlackRock, Inc. 版權所有。任何其他商標均屬其各自之所有人。MKTGH0721A/S-1706261