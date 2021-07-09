〈美股早盤〉美債殖利率重回1.3% 銀行股領軍衝高 道瓊漲逾300點

美債殖利率回升之際，美股收復昨日部分跌幅，四大指數周五 (9 日) 開高。道瓊工業指數漲逾 300 點或 0.9％，標普 500 指數漲 0.6％，那斯達克綜合指數小漲近 0.2%，費半漲 0.3%。

近期變種新冠病毒入侵各國，掀起市場對於經濟復甦受阻的擔憂，對於供應鏈和勞動力市場面臨的挑戰，也打壓市場風險情緒， 受惠於經濟復甦的周期股普遍走弱。

郵輪與航空股自昨日的拋售潮中平復，美國航空 (AAL-US) 漲 1.4％，聯合航空 (UAL-US) 漲近 1％，挪威郵輪 (NCHL-US) 和嘉年華 (CCL-US) 分別小漲 0.8 和 0.6％。

10 年期美債殖利率周五 (9 日) 反彈至 1.3％上方。隨著殖利率回升，銀行股開盤走揚。截稿前，美國銀行 (BAC-US) 漲 2.7%，高盛 (GS-US) 漲 2.9％，摩根士丹利 (MS-US) 漲. 23%。

綜合多家外媒報導，拜登政府計劃周五宣布一向廣泛的行政命令，要求監管機構加強對大型科技公司、銀行業等產業的併購審查，並打擊市場上的不公平競爭行為。根據一份白宮簡報，行政命令將包含 72 項行動和建議，涉及 10 多個聯邦機構，旨在重塑企業合併與反壟斷法的相關思維。

臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等大型科企周五開盤漲跌不一。

接下來市場準備將重點放在第 2 季財報，下周將由大型銀行股打頭陣。Refinitiv IBES 數據顯示，分析師預期標普 500 指數成分股企業 Q2 獲利增長 65.4%，高於稍早預期的 54%。

截至台北時間周五 (9 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 311.62 點或 0.91%，暫報 34733.55 點

那斯達克綜合指數上漲 24.21 點或 0.17%，暫報 14583.99 點

標普 500 指數上漲 26.67 點或 0.62%，暫報 4347.49 點

費半上漲 8.44 點或 0.26%，暫報 3231.25 點

台積電 ADR 上漲 0.64% 至每股 118.62 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.346%

紐約輕原油上漲 1.58% 至每桶 74.09 美元

布蘭特原油上漲 1.27% 至每桶 75.06 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1802.70 美元

美元指數下跌 0.21% 至 92.210 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤上漲 4.44％，至 58.55 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，隨著通用汽車在未來幾年證明其電動車願景，華爾街將不再將其視為純汽車製造商，而是更加廣範的破壞式技術 (disruptive technology) 公司。

Ives 將通用汽車股票評級定於「優於大盤」(outperform)、目標價 85 美元，較周四 (8 日) 收盤價溢價 52%。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.59％，至 39.48 美元；BioNTech(BNTX-US) 上漲 2.83％，至 214 美元。

輝瑞與 BioNTech 周四表示，正在就施打第 3 劑新冠疫苗，向歐美監管機關尋求授權，兩家公司還稱，針對高傳染力的 Delta 變種病毒，第 3 劑疫苗將擁有同樣良好的保護力。

Levi Strauss(LEVI-US) 早盤上漲 5.11％，至 29.43 美元。

Levi Strauss 周四盤後公布 2021 會計年度 Q2 財報，營收報 12.8 億美元，調整後 EPS 報 23 美分，均優於華爾街預期，並上調全年營收和獲利預期。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布美國 5 月批發庫存月增率終值，預期 1.1%，前值 1.1%

華爾街分析：

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 認為，如今市場正在進入新的階段，基本面已自高增長、低通膨轉向高通膨、增長疲軟。

PineBridge Investments 投資組合經理 Hani Redha 稱道，近期數據顯示，經濟復甦正面臨放緩或新的阻礙，這打壓了投資人對風險資產的偏好，此外，全球各地不斷上升的確診病例，也引發人們對於延長封鎖令將再一次打擊旅遊業的擔憂。