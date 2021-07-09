Delta變種病毒影響發酵 旅遊、航空股走弱

市場對 Delta 變種病毒的擔憂正逐漸發酵，與重啟有關的公司股票下跌速度正超過價值股，旅遊、休閒娛樂與其他對新冠疫情較敏感的股票表現普遍疲軟，航空類股更在周四 (8 日) 瀕臨熊市。

嘉年華郵輪 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 股價 7 月至今分別下跌 10% 與 9%，而美國航空 (AAL-US) 下跌 4%、聯合航空 (UAL-US) 下跌 5%、米高梅 (MGM-US) 下跌 5.5%、Expedia(EXPE-US) 下跌 1.3%。

7 月以來，包含對經濟敏感成分股的羅素 1000 指數也下跌 0.9%，不過標普 500 上升 0.5%。

紐約證交所的 ARCA 航空指數周四（8 日）一度暴跌 3.2%，較 3 月的高峰拉回近 20%，接近進入空頭市場。儘管該指數在午盤反彈，但投資人與分析師都認為該行業仍面臨障礙。

新冠疫情再次升溫的消息，給各個市場的再通膨交易潑了一盆冷水，尤其是那些依賴疫情限制鬆綁與遊客人數增加的觀光旅遊業。

近期訂於兩周後開幕的東京奧運禁止觀眾現場觀賞賽事，美國交通部長 Pete Buttigieg 表示，美國尚未做好鬆綁國際旅遊限制的準備。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，每個人都樂見疫苗接種率成長快速，而且目前在疫苗接種方面已趨於穩定，然而 Delta 變種病毒的出現打亂原有步調，航空股首當其衝受打擊。

渣打銀行北美宏觀策略主管 Steve Englander 表示，目前存在許多不確定性，他認為市場正在推估 Delta 病毒會對全球供應鏈與未來的活動構成多大風險。

自 7 月 1 日以來，渣打銀行追蹤一籃子對新冠疫情較敏感的股票下跌 7.3%，相對於去年疫情期間表現出色的科技族群與其他股票下跌 9.4%。

美國 10 年公債殖利率 7 月至今已下降約 20 個基點至 1.29%，連續 8 個交易日下跌，創去年 3 月 3 日連 9 日下跌以來最長的連跌紀錄，當時美國新冠疫情正在加速蔓延。

Greenwood Capital 投資長 Walter Todd 表示，較容易受新冠疫情影響而回落的股票，部分原因可能是擔心 Delta 變種病毒的擴散可能會限制旅遊並放緩該行業成長。但他也說，在經歷如此大的漲幅後，這些股票理應要下跌了。

Bel Air Investment Advisers 董事長 Todd Morgan 表示，Delat 變種病毒對市場造成的影響要看其致命性。他說：「要知道這是否會對我們的經濟與企業造成重大負擔或放緩，現在還為時過早。」