中國6月汽車銷量年減12.4% 晶片短缺影響生產

據《路透社》9 日 (週五) 報導，中國汽車工業協會 (CAAM)9 日公布 2021 年 6 月的汽車銷售台數，數字報 202 萬輛、年減 12.4%。全球性的半導體短缺問題，導致汽車生產陷入低迷。

2021 年上半年的中國汽車市場總銷量報 1289 萬輛、年增 25.6%。

中國汽車工業協會的高層於線上會見表示，雖然今年 6 月的汽車生產、受到全球性半導體短缺的衝擊，但由於整體景氣出現復甦，對於中國國內汽車市場的今後發展、也在一定程度上抱持著樂觀態度。

在包含電動車、插電式油電車，以及燃料電池車等的新能源車方面，2021 年 6 月份的銷售台數報 25.6 萬輛、年增 139.3%。

中國政府為了改善空汙問題，正積極推動低汙染汽車的普及，上海蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US)、比亞迪 (1211-HK) 等汽車製造商，也都在擴大新能源車的生產能力。

中國汽車工業協會在上個月表示，他們預測新能源車的全年銷售表現、在今後 5 年期間將出現 40% 以上的成長步調。

此外，在中國上海設廠生產電動車、銷售動向也備受矚目的美國特斯拉 (TSLA-US)，2021 年 6 月在中國市場的銷售成績報 3 萬 3155 輛。