加加家珈琲

到台南旅行，偷得浮生半日閒，走入加加家珈琲，感受小佳和加藤先生打造的老宅咖啡館，沉浸在迷人的咖啡香和溫暖的家所交織的氛圍，為南國之旅，寫下夢一般的療癒午後時光。

Traveler Luxe 旅人誌

有一種咖啡館的存在，是為了讓四面八方的人不期而遇，分享對生活的美好，一起相遇相識，成為朋友，將咖啡館當成邂逅之處，也演變成如家一般地方。

台南的「加加家珈琲」創辦人小佳，是一位年輕貌美且親合感十足的台北女孩，原本經營著自己的甜點工作室，經常在市集擺攤販售。某次到東京旅行時，相識了日本人加藤先生，發現加藤先生非常喜歡喝咖啡，每天都會沖一杯手沖咖啡來喝，透過興趣的相符，加上小佳一直擁有的開店夢想，讓兩人牽引成為了戀人。在台灣深入交往後，曾經造訪古都台南旅行時，發現當地迷人的慢生活步調，有別於台北和東京緊湊的時間感，台南悠緩溫暖的日常步調使兩人不禁想停泊下來，決定一起搬到台南，將兩人對咖啡的喜愛，慢慢拼湊成一間小店，與更多人分享他們對咖啡的熱情。

談起店名的由來，小佳分享，因為兩人的名字有「佳」和「加」，也希望造訪這裡的每一位客人，賦予這個空間加成家的概念，透過客人、小佳、加藤先生，一起成就溫暖的家，變成大家的家。秉持著對咖啡的熱情研究，小佳與加藤先生也自家烘焙新鮮的咖啡豆，讓人們來到這裡不只可以喝杯咖啡，也能將喜愛的咖啡豆帶回家，親手為自已沖杯咖啡，享受悠閒生活的情調。除此之外，喜愛做甜點的小佳，也在店內販售不同的甜點，像是受歡迎的富士山磅蛋糕和藍莓起司蛋糕等；店裡也擺放著小佳和加藤先生喜愛的日式食器，在小佳親手為客人手沖咖啡後，客人可以選擇自己喜歡的杯器，在小佳和加藤先生描繪的溫暖生活中，細細品味咖啡的美好。

【info】加加家珈琲

add 台南市中西區城隍廟 68 號

tel 0905-322-849

FB 加加家珈琲 -Jiajiaya Coffee-

IG jiajiayacoffee

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》7 月號

更多精彩內容請至 《TRAVELER luxe 旅人誌》