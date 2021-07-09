台積電6月營收衝破1400億元 月增逾3成 與Q2、上半年同締新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 1484.71 億元，月增 32.1%，年增 22.8%，受大客戶蘋果備貨動能升溫帶動，單月營收首度衝破 1400 億元，創新高；第二季營收 3721.45 億元，季增 2.69%，年增 19.78%，達財測高標，並續創單季新高；上半年累計營收 7345.55 億元，年增 18.2%。

台積電財測預估，第二季營收將達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%；約合新台幣營收 3663-3748 億元。

台積電第二季受惠高效運算、車用需求續強，產能持續吃緊，毛利率受 5 奈米量產、產能滿載導致無法進一步優化成本等影響，估較上季下滑；美系外資預估，台積電第二季毛利率、營益率將分別為 51.8%、41.2%，每股純益達 5.38 元。

相較 5 月外資大多一片看好，6 月外資開始對台積電後市掀起多空論戰；美系外資指出，台積電過去享有摩爾定律成功模式，但摩爾定律成本優勢已告終，先進製程投報率將出現結構性下滑，未來毛利率恐將跌破 50%，中長期獲利能力不如預期，大砍目標價，由 655 元降至 580 元，並降評至「中立」。

不過，另外兩家美系外資重申看好台積電，雖因考量台積電投入龐大資本支出，將產生不少折舊費用，但預估 2021 至 2025 年毛利率應維持 51％，無礙台積電透過擴大 EUV 製造能力與競爭對手拉大差距，所創造出的龐大動能。

台積電將於下周四 (15 日) 召開法說，公布第二季財報，並釋出後市展望。外界將關注 3 奈米製程回報、手機與 PC 終端需求、全球布局情況、晶圓代工廠靠客戶長約來擴產是否成為常態，及供需所牽動的獲利結構性轉變等。