英特爾CEO投書劍指台積電 陸行之：並未視為真正的夥伴

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 6 月底投書非商業、科技類別的媒體《POLITICO》，籲美國政府的 520 億美元半導體補助，勿發給僅在美設廠製造，但製程技術、IP 專利權不屬於美國的公司。知名半導體分析師陸行之今 (6) 日指出，這篇文章簡直是針對台積電 (2330-TW) 而來，英特爾並未將其視為真正的夥伴，未來代工服務甚至會大搶客戶。

陸行之於臉書發文表示，近期在解讀白宮報告，他認為，美國政府是希望能控制未來在半導體、電池、材料 / 礦物、醫藥的先進技術及製造，值得科技業關注，並提出四大論點，直指英特爾打從心裡沒把台積電當作合作夥伴。

首先，陸行之提出疑慮，如果英特爾未來要大量使用台積電的先進製程代工，台積電拿到補助在美設廠，除了 AMD、Nvidia 受惠外，對英特爾來說，不是也可以降低成本嗎？因此，他認為，英特爾所謂的 IDM 2.0 代工服務就是要跟台積電對著幹，基辛格打從心裡沒把台積電當作合作夥伴，想當然爾，搶補助也不能落人後，使用台積電代工是暫不得已之策。

其次，如果台積電因為英特爾力阻，而拿不到公平份額分配的補助在美國設廠，那就表示美國政府的美國製造政策有針對性，不鼓勵外資赴美設廠，那麼台積電也不需要熱臉貼冷屁股，執意增加高成本產能，「弄個樣板廠敷衍一下就好」。

第三，如果英特爾不是台積電的真正夥伴，那現在應該要思考一下，英特爾的代工服務未來會想搶哪些台積電的客戶？陸行之認為，伺服器、電腦、網路相關的 (AMD、Nvidia、Broadcom、Marvell、Xilinx) 比較搶不走，但手機相關的高通、車用半導體及數據中心系統客戶，可能比較會流失。

最後，陸行之指出，英特爾最近跑到歐洲，到處爭取歐盟補助設廠，那英特爾有將最新的製程技術及 IP 留在歐盟嗎？