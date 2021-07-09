〈台塑四寶業績發表〉上半年大賺1326億元 台塑Q2 EPS冠四寶創新高、南亞寫次高

台塑四寶今 (9) 日公告第二季財報，四寶獲利共達 692.63 億元，季增 9.3%，上半年一掃去年同期虧損陰霾、大賺 1326.52 億元，且較去年全年獲利大增超過 8 成，寫史上最強上半年；其中，台塑每股賺 3.18 元冠四寶並創高，南亞 EPS 也有 2.9 元、寫次高，兩家公司上半年均賺超過半個股本，EPS 同寫歷年同期新高。

相較於台塑、南亞第二季獲利動能持續強勁，台化因原油及原料成本增加，侵蝕利差空間，加上業外認列收益減少，整體獲利較上季下滑，每股賺 2.12 元；台塑化也因油價漲幅不如上季等因素影響，獲利下滑，EPS 為 1.43 元。

台塑 (1301-TW)

台塑第二季營收 716.53 億元，季增 18.2%；稅後純益 202 億元，季增 35.2%，每股純益 3.18 元，創單季新高。上半年累計營收 1322.55 億元，年增 55.6%，創歷年同期新高；稅後純益 351 億元，較去年同期轉盈，每股純益 5.53 元，同寫歷年同期新高。

受到美國德州 2 月暴風雪後續效應影響，產品供需嚴重失衡，價格大幅攀升，台塑第二季各產品價格都較第一季上漲，漲幅介於 9-45%，銷售價差增加 93.3 億元；銷量方面，由於第二季各廠正常生產，加上中國太陽能封裝膜市場買氣熱絡，及全球大宗原物料需求復甦，銷售量增加 17.2 億元。

從上半年整體來看，由於各產品價格上漲，利差擴大，加上認列權益法投資收益增加，帶動上半年稅後純益、EPS 均寫歷年同期新高。

南亞 (1303-TW)

南亞第二季營收 1039.88 億元，季增 15.9%；稅後純益 230.4 億元，季增 30.5%，每股純益 2.9 元，創上市以來次高，僅次於 2016 年第四季。上半年營收 1936.99 億元，年增 53.5%；稅後純益 406.92 億元，年增 11.83 倍，每股純益 5.13 元，寫新高。

南亞第二季受惠電子材料、化工、聚酯與塑膠產品等各事業，需求同步成長，又以電子材料、化工成長動能最強勁，銷售量增加 36.7 億元，加上主要產品價格大漲，產品利差擴大，銷售價差增加 106.1 億元，加上認列權益法投資收益同步增加，帶動獲利再攀峰。

台化 (1326-TW)

台化第二季營收 958.76 億元，季增 13.9%；稅後純益 123.9 億元，季減 3.8%，每股純益 2.12 元。上半年營收 1800.3 億元，年增 49.5%；稅後純益 252.63 億元，較去年同期轉盈，每股純益 4.32 元。

台化第二季銷售量差增加 15.2 億元，受到市場需求成長、天災及同業異常影響，推升油價及石化、塑膠、紡纖產品上漲，銷售價差增加 102 億元；雖然成品價格及加工價差增加，但原油及原料成本也大增，使本業獲利僅微幅成長，加上業外認列收益減少，使整體獲利較上季下滑。

台塑化 (6505-TW)

台塑化第二季營收 1449.72 億元，年增 11.3%；稅後純益 136.04 億元，季減 24%，每股純益 1.43 元。上半年累計營收 2752.72 億元，年增 26.6%；稅後純益 315.05 億元，較去年同期轉盈，每股純益 3.31 元。

台塑化第二季受到煉油事業產品銷量增加、及杜拜原油價格上漲帶動，煉油事業營收增加 21.7%，不過，烯烴事業因廠房定檢，營業額季減 5.1%，公用事業營業額則增加 14.5%。

從獲利來看，由於第二季原油漲幅不如第一季，煉油事業購料與存貨利益較上季減少；烯烴事業除因廠房定檢外，主要產品與原料價差縮減，也使獲利不如上季；公用事業則因平均售電價及售電量較上季增加，獲利成長；業外方面，雖然轉投資收益增加，但匯兌收益較上季減少。

