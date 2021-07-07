台灣科技業景氣大好年 台積電、聯發科、華碩全被外資看壞？

4 月底開始，多家外資台灣資本市場上掀起「科技股降評潮」，從晶圓代工龍頭台積電、封測龍頭日月光到 IC 設計一哥聯發科、PC 大廠華碩、面板大廠友達的股價，全都進入外資暴風圈當中，不過，今年科技業景氣普遍大好，為何外資圈紛紛調降科技股的投資評等？

《財訊》報導指出，今年是台灣科技業有史以來景氣最好的一年，龍頭公司營收多半創歷史新高。廠商的煩惱不是訂單太少而是訂單太多，缺貨、缺產能對供應鏈帶來的衝擊，至今未解。然而，外資法人卻突然大幅下修對台灣高科技公司的目標價，像是滙豐證券 4 月 28 日發出報告，給聯發科 1550 元的目標價和買進評等，6 月 21 日卻突然將聯發科降評為持有，目標價降為 800 元，幾乎砍半。

《財訊》指出，檢視這些外資報告中列舉的看壞理由，確實是在台灣科技股登峰之際，重新檢視投資風險的方法之一，也有助於釐清各科技次產業未來營運動能的強弱。要尋找問題的答案，應該先分析看空台積電和聯電的這兩篇報告，半導體是科技產業發展的領先指標，影響遍及手機、PC、車用等不同領域。

6 月 18 日，摩根士丹利突然發出報告，這份長達 83 頁的報告，一開頭就語出驚人，「我們認為這檔股票在未來 12 到 18 個月，將變成死錢 (Dead money)」。明明在 6 月 10 日時，大摩報告給予台積電 655 元的目標價，以及加碼評等；八天後，卻大降目標價至 580 元，並降評為持有。

大摩在調降台積電評等的報告中列出四大疑問，第一、台積電的晶圓代工龍頭地位，是否能持續帶來高毛利？第二、台積電的成長是否能持續超越整個半導體產業？第三、2022 年是否會出現半導體需求大幅修正的狀況？第四、台積電股價在未來三到五年會翻倍還是持平？

另一家外資聯博 (Bernstein) 大幅下調聯電股價預期和評等，同樣因為看壞聯電明、後年的表現。報告中看好聯電今年的表現，下半年缺貨仍持續，聯電會因調漲價格交出亮眼成績單，但中芯、華虹等中國晶圓廠正在大幅擴產，供需遲早會達到平衡，聯電現在利用漲價增加獲利能力，如果產能利用率下滑，對聯電倚賴的成熟製程業務就會造成重創。但報告中承認，即使最差的狀況，產能利用率頂多掉到 90% 上下，遠高於 2008 年 7 成水準。

事實上，半導體需求恐怕是目前看來風險相當小的一塊，因為即使解封，消費者不再買 PC，但仍可能要搭電動車出門，現在電動車等新應用，對半導體需求大增，目前並未看到明顯修正跡象，就連美國政府都在報告中預期，晶片缺貨潮要到 2022 年之後才會緩解。

《財訊》報導指出，短期科技股占台股交易量比重創新低，但當資金從航運股撤出，勢必有部分資金回流科技股。長線投資者更應該關心的是，下半年是否真能順利解封？若解封，歐美消費者會更加依賴數位產品，還是寧願把錢拿去買啤酒、看電影？這將決定台灣電子業接下來的發展方向。