小鵬7月20日納入恒生綜合指數

恒生指數公司宣布小鵬汽車 (9868-HK) 將於 2021 年 7 月 20 日 (周二) 收盤後納入恒生綜合指數、恒生綜合行業指數－非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數，以及恒生消費品製造與服務業指數，並於 2021 年 7 月 21 日(周三) 起生效。

小鵬周三 (7 日) 於港股二度上市，不過受到中國政府對科技產業加強監管引發市場擔憂，為小鵬上市後的走勢造成負面影響。截至周四 (8 日) 止，小鵬股價低於港股申購價 8%。

(圖片: AFP)

隨著中國科技業的監管風險增溫，在香港上市中國科技大廠近期股價大幅下挫。中國政府周二晚間表示，將緊縮針對已在海外上市或尋求在海外發行股票的中國企業的規定，這可能會影響小鵬等中國科技廠在美國 IPO 或增資的困難度。

中國政府嚴管陸企海外融資規定，對於燒錢的電動車產業來說是一大利空。而回歸 A 股上市可能將是另一個選項。小鵬總裁顧宏地指出，小鵬汽車正在密切關注 A 股，A 股對小鵬來說就像母市場，將來如果有機會，或者說時機成熟時，小鵬汽車肯定會考慮回歸 A 股。

近幾年小鵬業績整體呈上升態勢，但尚未擺脫虧損。公開說明書中顯示，2018 年、2019 年、2020 年，小鵬營收分別為人民幣 970.6 萬元、人民幣 23.21 億元、人民幣 58.44 億元；淨虧損分別達人民幣 13.99 億元、人民幣 36.92 億元、人民幣 27.32 億元；毛利率則分別為 - 24.33%、-24.05%、4.55%。