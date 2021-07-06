港股掛牌前夕 小鵬超額認購14倍

即將在明 (7) 日掛牌的小鵬汽車 (09868.HK) 周二 (6 日) 公布在香港二度上市的成績。這次 IPO 在全球發售 8500 萬股股份，其中香港配發 425 萬股，國際市場配發 8075 萬股，另有設制 15% 超額配股權。而在香港市場共收到 6260 萬股的認購申請，相當於香港公開配售總數 13.7 倍。

小鵬掛牌價已確定為每股 165 港元，共募集 137.8 億港元，每筆交易單位 100 股，預期將於 2021 年 7 月 7 日於港交所主板掛牌上市。

小鵬於美國上市的存託股 (每份代表兩股港股普通股) 上周五 (2 日) 美股盤價為 43.74 美元，相當於 339.7 港元，即每股普通股 169.8 港元，比香港 IPO 定價高約 3%。

(圖片: AFP)

港交所 (388-HK) 也宣布將在小鵬掛牌後立即推出下列產品和措施，為投資人提供更多樣化選擇：小鵬期貨及選擇權將於 7 月 7 日推出，小鵬股票將於 7 月 7 日納入認可賣空指定證券名單，與小鵬股份相關的衍生性商權證可於 7 月 7 日掛牌。

小鵬近期公布 6 月及第二季銷售數據， 6 月電動車交車數達 6565 輛，創下新高，年增 617%，月增 15%。第二季交車數則達 17398 輛。截至 6 月底，小鵬上半年交車數達 30738 輛，是去年同期的 5.6 倍。

此外，富時羅素表示將小鵬納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，從 2021 年 7 月 8 日起生效。

