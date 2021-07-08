〈陸港盤後〉中國監管一波波 網科股被打趴 恒科指創逾一年新低

周四 (8 日)A 股三大指數開高走低，銀行、煤炭、白酒、能源類股出現賣壓，導致上證直線下挫。不過科技、鋰電池延續前一個交易日的好表現，持續走揚，加上國防軍工助攻，使得科創 50 與創業板指表現明顯強勁。

全球電動車電池頭龍寧德不斷創新高，市值已來到 A 股第四大，拉抬同族群比較效應，是刺激這波鋰電池族群這波大漲的主因。

今日滬深兩市成交總額再破兆元水準，達人民幣 1.12 兆元，較前一交易日上升 14%，已連續六個交易日呈現交易熱絡的盛況。

港股方面，受到中國主管機開再度開罰反壟斷企業，使得投資人延續滴滴出行 (DIDI-US) 事件的恐慌情緒，網科類股全面重挫，拖累恒指在開低後，向下探底。

即便中國官方這波開罰金額極低，但投資人對網科族群的信心好不容易走出螞蟻事件的陰影，而滴滴 App 下架引爆的背後監管問題使得投資人再度陷入擔憂情緒。

恒科指崩跌逾 3%，直接貫破年線，拖累恒指大跌逾 800 點，直逼 27000 點關卡，資金大舉撤退靜待中國官方後續針對網科企業還會推出什麼政策。網科族群中，騰訊 (700-HK) 大跌 4.4%、阿里巴巴 (9988-HK) 重挫 4.2%，創逾一年新低、百度 (9888-HK) 崩跌 5.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下挫 0.79%，報 3525.5 點；科創 50 指數大漲 2.6%，報 1610.77 點；深證成指小跌 0.38%，報 14882.9 點；創業板指上漲 0.69%，報 3432.96 點。

恒生指數大跌 2.89 %，報 27153.13 點、恒生科技指數重挫 3.71%，報 7321.98 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 17.01 億元，其中滬股通賣超人民幣 16.34 億元，深股通賣超人民幣 0.67 億元。

法人觀點

光大證券認為，在 A 股強勢反彈後可能出現各指數走勢分歧的現象，但整體而言反轉下跌的可能性不大，大致會依循著類股輪動方式進行，投資人可以留意金融、科技類股補漲潛力。此外，對於半年報業績可望維持高成長的產業如鋼鐵、化工等也值得留意。

