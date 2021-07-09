通膨壓力減 6月中國PPI年增降至8.8% 符合預期

周五 (9 日) 中國統計局公布中國 6 月 PPI 年增 8.8%，預期 8.8%，前期 9%。今年上半年 PPI 年增 5.1%，1～5 月年增 4.4%。6 月份工業生產者購進價格年增 13.1%，前期為 12.5%。

(圖片: AFP)

中國統計局指出 6 月份中國大宗商品保供穩價政策效果初步顯現，市場供需關係趨於改善，工業品價格漲勢有所趨緩。

根據測算，在 6 月份 8.8% 的年增率中，去年價格變動的基期影響約為 2.4 個百分點，比 5 月下滑 0.6 個百分點；新漲價影響約為 6.4 個百分點，擴大 0.4 個百分點。

中國統計局提到，從年變化來看，6 月份生產資料價格上漲 11.8%，影響 PPI 上漲約 8.76 個百分點，漲幅比前一個月下滑 0.2 個百分點；生活資料價格上漲 0.3%，影響 PPI 上漲約 0.07 個百分點，漲幅比前一個月下跌 0.2 個百分點。

主要產業價格變化中，

石油和天然氣開採業年增 53.6%，漲幅回落 45.5 個百分點。

黑色金屬冶煉和壓延加工業年增 34.4%，漲幅下滑 3.7 個百分點。

有色金屬冶煉和壓延加工業年增 27.8%，漲幅回落 2.6 個百分點。

化學原料和化學製品製造業年增 20.3%，漲幅下跌 0.6 個百分點。

煤炭開採和洗選業年增 37.4%，漲幅擴大 7.7 個百分點。

石油、煤炭及其他燃料加工業年增 36.1%，漲幅上漲 1.8 個百分點。



