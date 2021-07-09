殖利率直直落 債市長期通膨預期指標觸及3月來低點

美國長天期公債殖利率本周一路下滑，債市通膨預期也跟著走低，評估長期通膨的指標已經下降到 3 月以來最低點。

反映市場對未來 30 年通膨預期的 30 年平衡通膨率，在周四 (8 日) 下降到 2.18%，5 月最高曾升抵 2.41%。事實上，幾乎所有年期的平衡通膨率都低於上周水準。

揮之不去的疫情威脅經濟反彈，正促使市場開始反思「通貨再膨脹」交易，美國 30 年公債殖利率周四盤中摜破 1.9%，是 2 月以來首見。

美債 30 年平衡通膨率。來源: Bloomberg

聯準會 (Fed) 本周公布 6 月會議紀錄，顯示官員已經開始討論縮減資產收購計畫，但債券殖利率仍走低，代表債券價格反向上漲。

巴克萊全球通膨市場策略部門主管 Michael Pond 說：「會議紀錄顯示，官員面臨經濟成長比先前預期快的處境，雖然短期通膨的展望充滿高度不確定性。」

指標性的美國 10 年期公債殖利率周四報 1.29%，是連續第八日走低，寫下去年 3 月 3 日以來最長連跌走勢。目前該殖利率足足比 3 月的高峰少 0.5 個百分點，且從上周收盤的 1.42% 大幅下滑。

美國 10 年期實質殖利率也因此落入更深的負值，目前為 - 0.96%。這個指標因為剔除通膨影響，更能呈現市場對經濟成長的預期，然而過去好幾個月以來，實質通膨率持續閃爍警訊。

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