〈台股盤前要聞〉大立光Q2獲利大減、華新科訂單看到Q4 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，大立光第二季稅後純益下滑逾 4 成，每股純益 22.07 元，創 8 年來新低；華新科下半年展望樂觀，訂單看到第四季，由於馬來西亞疫情嚴峻，目前已接獲同業轉單。以下是今 (9) 日必看重要財經新聞。

大立光 Q2 純益衰退逾 4 成 EPS 22.07 元 8 年來新低 上半年每股賺 61.69 元

光學元件廠大立光 (3008-TW) 昨 (8) 日召開法說會並公布最新財報，第二季毛利率下滑到 60.33%，稅後純益 29.59 億元，季減 44%，年減 40.7%，為 2013 年第三季以來最低 (8 年來)，每股純益 22.07 元，上半年每股純益 61.69 元。閱讀全文...

華新科訂單看到 Q4 下半年樂觀 大馬疫情趨嚴已接獲轉單

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 董事長焦佑衡昨 (8) 日表示，下半年展望樂觀，訂單能見度都有 3-4 個月；而馬來西亞疫情趨嚴，也開始接獲來自其他同業的轉單。閱讀全文...

國碩搭半導體缺貨潮 8 吋矽晶圓今年月產能倍增衝 3 萬片

國碩 (2406-TW) 集團近期積極轉型，不僅透過碩禾 (3691-TW) 結盟鴻海 (2317-TW) 搶進電動車市場，近期更傳出，公司布局的 8 吋半導體矽晶圓已有斬獲，月產能達 3 萬片，較半年前倍增，正式跨入半導體市場，大啖缺貨商機。閱讀全文...

元晶全新太陽能電池新產能開出 年產能 400MW 起跳

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 昨 (8) 日宣布，全新太陽能電池產線日前已架設完成，並開始試產，成為目前全台最新的大尺寸產線，產出每片電池的發電功率是同業現有產線的 2 倍，可有效提升國內太陽能發電效率，年產能將達 400MW，可顯著挹注營收。閱讀全文...

不畏疫情干擾 5 月景氣對策分數 41 分燈號連四亮紅燈

國發會昨 (8) 日公布 5 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 41 分，與 4 月持平，燈號連四亮紅燈，景氣對策信號 9 項構成項目燈號均維持不變，景氣領先指標則持續下滑，國發會認為，國內景氣後市仍要關注疫情後續發展，但對 6 月燈號續亮紅燈並不悲觀。閱讀全文...

友達 Q2 營收 956 億元年增 5 成 創逾六年單季新高

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (8) 日公布 6 月營收，受惠第 2 季整體面板價格仍維持上揚，加上出貨成長，單月營收連兩個月站回 300 億元大關，達 339.37 億元，月增 5.7%、年增 57.1%，續創 2015 年 4 月以來新高，累計第 2 季營收 956.56 億元，季增 15.3%、年增 50.6%，同步創下 2015 年以來，逾六年單季新高。閱讀全文...

保險大房東約 8 成降租挺紓困 海嘯第一排餐飲業 222 件居冠

疫情爆發重創產業，身為大房東的保險業伸援手降租，根據保險局統計，保險業從去 (2020) 年 4 月 10 日起陸續提供承租戶租金調減與緩繳等紓困措施，截至今 (2021) 年 7 月 5 日累計共 403 件紓困，其中約 8 成、共 334 件祭出降租措施，主要以餐飲業為主，累計件數約 222 件。閱讀全文...

大聯大 Q2 營收超標 首破 2000 億元 上半年創同創新高

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 昨 (8) 日公布 6 月營收，達 677.7 億元，月增 2.6%，年增 43.1%，第二季營收 2002.3 億元，季增 13.05%，年增 33.7%，累計上半年營收 3773.4 億元，年增 34.4%；受惠半導體需求暢旺、銷售單價上漲，大聯大第二季營收不僅飛越財測，更首度突破 2000 億元大關，與上半年同創高。閱讀全文...

長榮 Q2 營收逼近千億元寫新高 上半年超越去年前 11 月

繼貨攬業者台驊投控 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW) 和散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 公布 6 月合併營收均創新高後，長榮 (2603-TW) 昨 (8) 日率先貨櫃航商公布 6 月業績，合併營收衝上 377.21 億元，月增 9.52%，年增 140.47%，續創單月新高，而上半年合併營收 1898.66 億元，年增 117.37%，已超越去年前 11 月的營收規模。閱讀全文...

疫情激出採買潮 5 月刷卡金額 2396 億元 月增 47 億元

5 月中旬本土疫情爆發，但仍無礙民眾刷卡消費意願，根據金管會統計，5 月信用卡簽帳金額共 2396 億元，較前月增加 47 億元，主要來自量販店與電商通路消費貢獻，研判與民眾因應防疫採買物資有關。閱讀全文...