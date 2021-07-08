長榮Q2營收逼近千億元寫新高 上半年超越去年前11月

繼貨攬業者台驊投控 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW) 和散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 公布 6 月合併營收均創新高後，長榮 (2603-TW) 今 (8) 日率先貨櫃航商公布 6 月業績，合併營收衝上 377.21 億元，月增 9.52%，年增 140.47%，續創單月新高，而上半年合併營收 1898.66 億元，年增 117.37%，已超越去年前 11 月的營收規模。

長榮 6 月合併營收創新高，第二季合併營收逼近千億元水準達 999.13 億元，季增 11.07%，年增 127.74%，寫下驚人的單季新高紀錄。

美系外資認為，隨著貨櫃海運迎來傳統旺季，加上終端需求強勁，運輸需求能見度將看到年底，長程主要航線均可望續漲甚至超漲。

美系外資樂觀預估，長榮今、明年每股純益 (EPS) 將挑戰 29 元、20 元，目標價喊到 305 元。

國內法人也認為，疫情影響中國鹽田港處理量能近 1 個月，加上碼頭處理量能同時需拖車公司、鐵路等運輸系統配合，預期下半年供給仍然吃緊，第三季運價有望持續上漲、第四季維持高檔，預估第三季、第四季平均運價季增 12%、季減 3%，並上修長榮第三季和第四季獲利 32%、44%。

法人進一步指出，由於第四季歐美節慶採買潮過後將導致庫存持續下探，預料屆時將使零售商提前在明年農曆年後開始回補庫存，海運淡季不明顯，明年長榮獲利表現仍值得樂觀期待。