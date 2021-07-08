歐洲央行傳就新通膨目標達成共識 將提高到2%並允許適度超標

歐洲央行（ECB）預定周四公布近 20 年來首次政策評估，彭博報導，據悉官員已經達成共識，將把通膨目標提高到 2%，並允許適度超標。

歐元區原先的通膨目標是「接近但不超過 2%」，知情人士透露，一些決策官員認為措辭過於模糊，因此在周三結束的特別會議達成共識調高目標，以便讓通膨預期符合投資人和社會大眾的看法。

提高通膨目標，將讓 ECB 官員有更正當的理由延長實施超寬鬆貨幣政策，以扭轉通膨多年來低於目標水準、並抑制經濟成長的處境。對於經濟逐漸從疫情中復甦的歐洲來說，調高目標也將牽動寬鬆政策退場的辯論，市場預期 ECB 將在夏季過後啟動相關討論。

通膨目標是 ECB 政策評估的核心，ECB 總裁拉加德上個月曾透露，目前措辭的確「可能讓觀察家和市場感到困惑」。

德國馬歇爾基金會（GMF）資深研究員 Jacob Kirkegaard 說：「當然這會讓人以為 ECB 距離升息更遠，也將需要購買更多的資產。但現實情況是，即使訂定這樣的目標，ECB 還是有很大的裁量權。」

儘管歐元區通膨率預料到年底將大幅超過央行目標，但拉加德和 ECB 官員多次表示，中期而言，通膨將降溫並落到目標值以下。

執行委員會成員 Isabel Schnabel 上周六並暗示，ECB 可能容忍通膨超標，以讓實際動態與預測趨於一致。「這種耐心可能導致通膨率在一段時間內適度高於我們的目標，這也是必要且合適的要求。」

ECB 預定周四稍晚正式公布政策評估結果，並由總裁拉加德舉行記者會說明。除了通膨目標，政策評估也涵蓋其他議題，包括氣候變遷、財政與貨幣政策的交互作用、就業趨勢以及全球化。

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