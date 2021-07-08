東京疫情升溫 恐第四度進入緊急狀態！

東京疫情再度惡化，很可能從下週一 (12 日) 起第四度進入緊急狀態，預計將持續到 2021 年 8 月 22 日為止。

《日本放送協會》(NHK) 週四 (8 日) 報導，日本政府於 8 日上午就第四度向東京發布「緊急事態宣言」等相關事宜，與專家學者所組成的「分科會」進行諮詢。如果得到分科會的同意，日本政府的對策本部就會在同日傍晚做出正式決定。

目前東京等共 10 個都道府縣，由於疫情的緣故正處於「蔓延防止重點處置」的狀態。而在施行期限 7 月 11 日之後，後續狀態也將有所改變。

按照日本政府的規劃，從 7 月 12 日到 8 月 22 日的一個多月期間，東京將第四度進入緊急狀態。目前正處於緊急狀態的沖繩縣，則將延長實施期間到 8 月 22 日止。

當前處於「蔓延防止重點處置」狀態的埼玉、千葉、神奈川、大阪，實施期間也將延長到 8 月 22 日為止。而北海道、愛知、京都、兵庫、福岡，則會在 7 月 11 日之後解除。

屆時進入緊急狀態的地區，餐飲店將禁止提供酒類飲品。目前允許餐飲店在晚間 7 點前供應酒類的蔓延防止重點處置地區，日本政府的態度改為「原則上禁止」，希望業者配合，餐飲店的營業時間規定仍為營業到晚上 8 點。

進入緊急狀態的各個行政區，其地方首長可要求店家縮短營業時間或暫停營業。若店家不配合可逕行告發，最高可處 30 萬日圓以下罰鍰。而配合縮短營業時間的店家，政府將持續發放津貼補助。