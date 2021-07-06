台股登萬八創高後翻黑 三大法人土洋對作賣超33.09億元

美股因國慶假期休市，台股今 (6) 日成功叩關萬八，一度攻抵 18008.37 點，盤中續創歷史新高，資金再度由電子轉進航運股，但隨著高檔賣壓出籠後，指數拉回平盤附近震盪，終場小跌 6 點，收在 17913 點，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 33.09 億元。

台股今天仍有 6000 億元的成交值。觀察籌碼面，外資今天小買 1.26 億元，為連 2 買；投信賣超 3.2 億元，為連續 5 個交易日賣超；自營商與投信同調，賣超 31.08 億元。三大法人合計賣超 33.09 億元。

航海王再度匯集人氣，整體運輸類股成交比重占大盤 48%，陽明今日「解封」，直接衝上漲停價 216.5 元，再創史上新高，長榮跟進勁揚逾 3%，收 224 元，同寫新高，貨櫃雙雄躍台股人氣王；萬海一度大漲 7%，但午盤後遭摜壓，翻黑下挫約 2%，失守 300 元關卡。

資金再度從電子股撤出，台積電開高震盪，一路在平盤附近遊走，終場小漲收 592 元；大立光法說會 8 日登場，雖然公司認為 7 月拉貨動能會比 6 月好，但外資看法分歧，大立光股價開高走低，於平盤下方整理，終場跌近 1%，收 3100 元；聯發科一度漲逾 2%、最高達 940 元，填息率約 54%，終場小漲收 922 元。

市調機構集邦旗下 Witsview 公布 7 月上旬面板報價，各應用面板漲勢再較 6 月收斂，除 32、43、55 吋電視面板持平上月，11.6 吋筆電面板也止漲，市況出現雜音，面板三虎今日股價進一步下跌逾 2%，友達收 22 元、群創回測 20 元關卡、群創收 22.15 元。

鋼鐵人今日休兵，除了千興仍亮燈漲停外，燁輝、燁興、春雨、志聯、新鋼等多檔跌勢都相當重，中鋼則小跌以 39.7 元作收。玻璃陶瓷類股今日獲買盤青睞，由台玻領軍攻上漲停 40.25 元，創 10 年新高，冠軍同步噴漲停。