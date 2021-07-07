〈富邦財經論壇〉蕭乾祥：台股兩好兩壞 下半年高點上看18600點

台股昨 (6) 日閃見「萬八」，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股下半年將受「兩好兩壞」因素牽動，預估下半年台股本益比將落在 14-17 倍，推算加權指數有機會續創新高向 18600 點挑戰，預期高點將落在第四季。

蕭乾祥表示，「兩好」主要是一、美國解封，美國科技基礎建設需求、電動車除能趨勢續強、下半年蘋果新機需求等，都帶動海外需求持續強勁；二、資金充沛，台股今年以來內資人氣不退，成交量維持在四、五千億元大量，在市場資金成本能低情況下，台股仍是最佳投資標的。

但台股也有「兩壞」風險，蕭乾祥指出，首先要留意外資賣壓擾亂籌碼，由於 MSCI 台股權重連續下調，外資已經連續兩年賣超台股，且持續賣超權值股，不利台股。第二是企業基期墊高成長趨緩，台股今年獲利預估成長逾 43%，第一季上市公司獲利突破 9000 億元，下半年基期墊高，獲利成長趨緩。

蕭乾祥表示，台股自去年下半年起，無論經濟成長率及企業獲利都呈現出高成長的優異表現，整體外銷訂單及上市企業獲利都頻創歷史新高，堅實的基本面支撐加上資金行情，造就股市在今年突破「萬七」關卡。

展望下半年，蕭乾祥表示，雖然企業獲利及經濟展望依舊偏多，不過由於基期已經墊高，相對的成長動能會較為趨緩，加上外資近兩年一路賣超台股，散出的權值股籌碼需要時間沈澱。現階段台股預期指數趨勢雖仍偏多，但在整體市場評價已經來到波段相對高位，波動風險也隨之加大。以台股今年的上市企業獲利可望突破 3.3 兆元，推估台股的預估本益比區間在 14-17 倍，推算加權指數將落在 15000-18600 區間。

選股方向上，有四個重點族群，首先是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括：先進製程、記憶體及電動車潮流帶動的功率半導體產業。其次是受疫情影響，企業加速科技數位轉型，看好雲端通訊產業的伺服器相關個股、IC 載板及高速通訊的關鍵零組件功率放大器 (PA)。

再來要關注今年年底在英國格拉斯哥將舉辦聯合國氣候峰會，相關綠能及電動車產業趨勢長期向上，高排碳的鋼鐵、水泥等產業勢必升級產線，淘汰沒有效率的產能，因此產業供需結構將會轉佳。最後是疫情解封後的消費商機，看好紡纖、運動用品及傳產龍頭股。

至於上半年火紅的航運、鋼鐵股，蕭乾祥表示，因為需求還再，尚未看到向下趨勢，但是因為漲多，預期輪動波動加劇。