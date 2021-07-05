美股周一休市 投資人關注聯準會6月會議紀要細節

周一 (5 日) 美國獨立紀念日假期補休，美股休市一天，投資人觀望台北時間周四 (8 日) 公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，可能有減少購債的進一步討論，在此之前，預計交易清淡。

《CNBC》市場動態編輯 Patti Domm 指出，聯準會對通膨風險的看法似乎有所轉變，如果進一步調整相關措辭，可能為市場帶來意外。

備受關注的 10 年期美債殖利率維持在 1.5% 以下，一般來說，這有利於科技股，本周並無特別重要的經濟數據將公布。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略美洲主管 Brian Daingerfield 表示，預計基本情況是利率上升，但為了使利率上升，將需要一種催化劑來達到目標。這可能是聯準會積極推動緊縮，不然就是有帶來影響的數據報告。

上周五的報告顯示，6 月份新增 85 萬個工作，好於預期。然而，失業率沒有達到預期，上升了 0.1 個百分點，達到 5.9%，差於經濟學家預期的 5.6%。這樣的就業數據，將不足以支持聯準會及早退出寬鬆政策。

Daingerfield 表示，聯準會 6 月的會議紀要，有可能讓市場意外，就像 4 月的情況。

市場對聯準會債券購買計畫的細節高度敏感，因為一旦寬鬆結束，將為提高利率打開大門，而極低利率是過去一段期間股市飆升的重要支持因素。