非農數據影響美股上漲、美元下跌 本周關注FOMC會議記錄

美國非農數據良好也並不著急升息

在週末發表的美國非農數據中失業率與市場預測相反上漲，而非農業部門的就業人數增加 85 萬人，超出市場預測。對於此結果，市場評價為「美國經濟雖然持續復甦，但是 Fed 並不認為需要著急升息」，受此影響，美國股市上漲，美國公債長期殖利率下跌。

外匯市場中，作為非農前奏的 ADP 就業數據相對強勁，在非農發佈之前美元被買入，但是在非農發佈之後，平倉趨勢加強，美元被拋。

【美國非農業部門就業人數的變化】

【美國失業率變化】

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

由上至下，美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化



【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

以長期殖利率為中心出現了緩慢下跌的傾向。在非農數據發佈後也下跌。



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY



【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



短期公債殖利率維持上週趨勢，在相對比較高的價位區域波動，但長期公債殖利率與上週相比下跌。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國 FOMC 會議記錄、股市的趨勢等

這週雖然沒有重大事件安排，但是在美國，將公佈上一次的 FOMC 會議（6 月），以及 ISM 非製造業經濟指數等。

在 FOMC 會議記錄中，有沒有關於收縮寬鬆政策的議論，其內容將會成為市場焦點。如果市場對其內容有意識到提早收縮寬鬆政策的話，將會成為支撐美元上漲，也會成為美國股市下跌壓力，所以還需要多加注意。

在歐洲，將會公佈德國的 ZEW 經濟指數以及英國的工業生產等經濟指數。雖然對市場的影響應該不會太大，如果與市場預測出現太大乖離的話也有可能會出現過激反應，所以在公佈前後也需要注意一些。

其他國家中，澳洲也將召開 RBA 理事會。雖然改變基準利率的可能性很小，但是在聲明文中如果出現關於今後的經濟政策以及澳元水平等問題的話，澳元也有可能會出現過激反應。

另外，上週的美國股市依然維持堅挺上漲趨勢，創歷史高價的股指也在增加。這週需要關注是否會持續上漲，還是調整拋售增加，來預測市場整體的風險容忍度。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場因新冠肺炎的 Delta 變異株感染擴大等，為了避險美元被買入，受美國 ADP 就業數據發佈結果的影響美元繼續走強上漲，但是在美國非農數據發佈後出現反轉，美元空頭加強。

在這一週中，美元勉強維持其領先優勢到週末。

日圓在前半期強勢，但是在後半期停滯，維持了前半期的上漲幅度，在這一週中是僅次於美元的強勢貨幣。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看，與強勢上漲的美元、日圓出現停滯相比，一直疲軟的資源國家貨幣又被買回，貨幣之間的強弱繼續收縮。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國的股指 CFD 大部分都比較堅挺，雖然創歷史新高的商品增加，但是 US2000 比較疲軟。

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 在前一週的後期雖然一直下調，但在鮑威爾主席國會作證後停止，然後開始小幅反彈。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲股指 CFD 也是在鮑威爾主席國會作證後停止下跌，開始小幅反彈或橫向波動。

主要金融產品的相關性分析

上週的美元直盤的貨幣對之間雖然有強弱差，但是兌美元都出現力較高的相關性。可以確認現在的市場是以美元為中心。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週因日圓全面走弱，所以，美元 / 日圓和日圓交叉盤的貨幣對之間都出現了非常高的相關性。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，US500 與美元直盤貨幣對之間的相關性是，與美元 / 日圓是正相關，與其他美元直盤是負相關，而 US500 與日圓交叉盤之間不但很難找出相關性，在波動上也出現了一些違和感。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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