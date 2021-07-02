美經濟復甦激勵股市多頭 投信點名Q3美股、新興亞股還有戲

美國經濟復甦與股市創高激勵全球股市多頭，根據統計，近 5 年第三季以美股表現相對出色；另外，包括台灣、日本等亞股漲勢也有表現空間，預期在疫苗施打催化下，可望持續推升下半年股市走勢。

PGIM Jennison 全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，歷年第三季全球股市表現，美股的費城半導體指數、道瓊與 S&P500 指數平均漲幅達 4.8%~11.5% 之間，且上漲勝率高達 100%。

其中反應全球半導體業景氣的費半指數，近 5 年第三季漲幅更是高達 11.46% 之多；除美股外，成熟國家的德國、日股平均上漲勝率至少八成起跳。

至於新興市場部分，葉家榮指出，包括台股，亞洲的越南、印度，以及新興拉美的巴西、新興歐洲的俄羅斯，都是歷年第三季的強勢市場。

葉家榮指出，以美股來說，今年以來美股漲幅幾乎是由獲利所推動，預期景氣回溫將持續帶動企業獲利上修，目前市場預期第三季 S&P500 的企業獲利年增率高達 21.7%，維持雙位數成長，在進入下半年解封後的報復性消費，以及旺季拉貨效應逐步發酵之下，替股市增添上漲動能。

葉家榮分析，隨著各州陸續解封，久違正常生活的民眾展開報復性消費，預估今年美國民間消費將由去年 - 3.9% 大幅彈升至 7%，可望為下半年美國解封後注入最強勁的經濟成長動能。

葉家榮認為，由於美國景氣、美股與聯準會動向在下半年仍會牽動全球投資情緒，只要美股能維持多頭軌道，對於整體投資信心則有所支撐。

而以出口美歐導向的新興市場如台股等，則是首要受惠的新興市場，投資人若不想費心選股，又希望能同時參與全球具成長契機的市場，透過海外股票型基金不失為不錯的投資管道。

