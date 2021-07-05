〈台股盤前要聞〉手機下半年恐旺季不旺、台微體將發布重訊 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，受到三大因素影響，下半年的手機傳統拉貨潮恐旺季不旺；台微體因有重大事項待公布，經櫃買中心同意，5 日將暫停交易。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

業者示警三因素 手機下半年旺季不旺

儘管中國 6 月手機銷量浮現轉好訊號，不過，業界認為，受缺料影響淡化、搶華為市占告一段落，以及下半年即將迎來蘋果 (AAPL-US) 主戰場，各家安卓手機 OEM 廠勢必以消化現有庫存為主，下半年的傳統拉貨旺季恐旺季不旺。閱讀全文...

台微體將發布重大訊息 5 日停牌

台微體 (4152-TW) 昨 (4) 日公告，因有重大事項待公布，經櫃買中心同意，今 (5) 日將暫停交易。閱讀全文...

中國 5G 基建龜速前進 光通訊廠短空長多

全球 5G 去年陸續商轉，各國積極擴大布局 5G 基礎建設，無奈受疫情干擾，部分基建嚴重遞延，其中，中國又受美中貿易戰影響供應鏈，連帶台光通訊廠動能放緩，由於中國至今對今年 5G 基建仍無明確目標，下半年光通訊廠營運能否回溫，還有待觀察。閱讀全文...

產業供過於求 傳恆大口罩產能大砍約 6 成

行政院院長蘇貞昌日前證實，台灣口罩庫存量高達 8.3 億片，受到政府不再徵收、國外疫苗施打率提升，傳口罩廠恆大 (1325-TW) 產能只剩原先政府徵用時期的 4 成，且可能還要再減產，原本一條產線一日兩班制全產能生產盛況已不再，面臨沉重去化庫存壓力。閱讀全文...

手機品牌廠備戰 5G 商機 砷化鎵三雄迎旺季

時序進入下半年消費性電子旺季，市場預期，蘋果 (AAPL-US) 將在 9 月發表新一代智慧型手機 iPhone 13(暫稱)，同時三星、小米、OPPO、vivo、索尼等安卓陣營也將推出旗艦機種迎戰，砷化鎵三雄穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 將受惠手機 PA 需求增加，迎來產業旺季。閱讀全文...

〈台股風向球〉資金板塊移轉跡象浮現 等待電子接棒

台股過去一周驚驚漲 207 點，周線連 7 紅，最高衝上 17863 點再寫新高，不過，資金高度集中在航運、鋼鐵，法人指出，隨著美股科技股轉強、貨櫃三雄已見到外資和投信出貨獲利了結、上周五也有不少電子股低檔強彈，在電子拉貨旺季報到之際，本周資金板塊移轉可能更明確，漲多的傳產股震盪將加劇。閱讀全文...

日經新聞：住友電工降低對華為依賴 將在美生產 5G 晶片

據《日經新聞》未引述消息源報導稱，日本晶片製造商住友電工 (5802-JP)9 月起將在美國新澤西州的一家工廠，生產用於 5G 基站的半導體。閱讀全文...