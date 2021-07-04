〈觀察〉離岸風場建設達成率低迷 這兩大因素才是癥結點

國內離岸風場建設計畫遠遠落後今年政府原訂目標，達成率恐僅 25%，疫情雖是其中一項干擾因子，但並非影響進度的最大因素，包括建設風場經驗不足、水下基礎產能遭排擠等，才是其中癥結點。

政府全力推動綠能發展，離岸風電進度始終備受矚目，原訂今年底累計併網容量將達 2.6 GW，不過，照目前進度來看，年底前達成率可能僅有四分之一。

其中，海能風場原先預計去年底完成水下基礎建設，但受疫情影響展延至今年 6 月底，且海能專案團隊將進行二次展延申請，最晚也要在年底前完成建設，而允能風場也無法照原訂時程，在 8 月完成建設。

雖然開發商以疫情影響為由，向政府申請展延，不過，據業者指出，主要原因在於國內產業面臨建設風場經驗，及水下基礎產能不足等兩大挑戰。

由於國內離岸風電產業才剛起步，許多環節都面臨技術與能量問題，雖然許多國外風場開發商相繼投入資源，帶入其他風場建置經驗，但本土化供應鏈經驗不足，仍得待學習曲線逐步拉升，需要較長時間。

另一方面，水下基礎產能遭排擠也是一大挑戰。由於台商回流政策，帶動廠房建設等相關鋼材需求大增，在鋼鐵廠產能有限下，也相對排擠水下基礎的鋼材原料產能。

雖然有些開發商受限供應鏈學習曲線、產能有限等因素而展延風場建設，但如沃旭已簽約賣給台積電 (2330-TW) 的大彰化西南二期和大彰化西北風場，只要台電陸上變電站等工程可配合，可望較原訂時程還早併網發電。