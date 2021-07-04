手機品牌廠備戰5G商機 砷化鎵三雄迎旺季

時序進入下半年消費性電子旺季，市場預期，蘋果 (AAPL-US) 將在 9 月發表新一代智慧型手機 iPhone 13(暫稱)，同時三星、小米、OPPO、vivo、索尼等安卓陣營也將推出旗艦機種迎戰，砷化鎵三雄穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 將受惠手機 PA 需求增加，迎來產業旺季。

隨著全球 5G 網路開始商轉，預期今年多數手機品牌旗艦新機將全數支援 5G 網路服務，而 5G 手機所使用的手機 PA(功率放大器)，平均較 4G 手機增加 2-5 顆以上，且單價也較高，有利砷化鎵廠營運。

穩懋是蘋果 iPhone 手機 PA 主力供應商，雖然蘋果去年受疫情影響延至第 4 季才推出新機，但市場多認為蘋果今年將恢復往年，在 9 月發表新款智慧型手機 iPhone 13，而 7、8 月供應鏈也將進入傳統拉貨旺季，屆時穩懋產能稼動率可望較第 2 季約 8 成再加溫。

宏捷科則在全球 4G 手機 PA 市場具有一定市占率，上半年維持穩定出貨，因應 5G 手機商機，宏捷科去年開始切入，鎖定既有美國、日本、中國等客戶，隨著客戶驗證完成，下半年 5G PA 也將逐步放量出貨。

產能方面，穩懋、宏捷科近年都因應需求持續擴大產能，穩懋去年已完成 5000 片新產能開出，目前月產能可達 4.1 萬片，宏捷科也預計今年 7 月機台到位後，月產能可望從目前 1.2-1.3 萬片提升至 1.5 萬片，年底則進一步提升至 2 萬片水準。

全新則是穩懋、宏捷科上游廠商，近年持續深耕微波、光通兩大應用領域，認為今年在 5G 滲透率提升、WiFi 6 應用、5G PA 逐步放量，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復下，營運將逐步增溫，因應需求，全新今年也計畫再添購 5-10 台 MOCVD 機台，估最快年底陸續到貨。