〈觀察〉業者示警三因素 手機下半年旺季不旺

儘管中國 6 月手機銷量浮現轉好訊號，不過，業界認為，受缺料影響淡化、搶華為市占告一段落，以及下半年即將迎來蘋果 (AAPL-US) 主戰場，各家安卓手機 OEM 廠勢必以消化現有庫存為主，下半年的傳統拉貨旺季恐旺季不旺。

業界表示，中國 5 月手機銷量明顯下滑，主要原因是由於 PA(功率放大器) 缺料，不過，隨著宏捷科 (8086-TW) 新產能開出，PA 缺料疑慮減少，因此帶動中國 6 月手機銷量出現回溫。

但由於各家 OEM 廠在 PA 缺料時，仍持續向其他零組件業者拉貨，導致長短料問題嚴重，且手上庫存皆為「被漲價」的高價庫存，為避免下半年衝刺銷量時，釋出的折讓空間較小，因此期望在第三季前將高價庫存的舊機款銷售完畢。

再者，由於先前各家 OEM 為搶食華為市占，下單力道不手軟，庫存策略傾向越多越好，隨著各家銷量成績出爐，搶市占大戰也告一段落，現今庫存策略也改為夠用就好。

加上華為旗下的榮耀近期開始取得足夠料源，並利用國產晶片、聯發科 (2454-TW) 及高通 (QCOM-US) 晶片三款價位新機，搶食中國手機市場，也取得不錯成績，頗有捲土重來的意味，更降低各家 OEM 廠的拉貨意願。

此外，下半年即將迎來蘋果 (AAPL-US) 新機上市，且蘋果近年改變策略，不僅推高價位，也提供入門款供消費者選擇，侵蝕安卓市場，各家 OEM 多謹慎備戰，不願囤積過多庫存，因此多選擇在下半年推出非旗艦級產品，僅期望支撐銷量。

三大因素影響下，手機供應鏈也恐面臨庫存調節壓力，業界也不諱言，身為長短料供應鏈中的長料業者，恐受害最深，下半年傳統旺季也面臨旺季不旺。