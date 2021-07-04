後疫情時代景氣復甦激勵股市 生技、科技基金最受青睞

疫苗施打率攀升，為經濟復甦捎來希望曙光，富蘭克林投顧分析，進入後疫情時代，即使市場解讀聯準會利率政策立場轉趨鷹派，但現階段景氣復甦確立，從富蘭克林「國民 e 帳戶」統計，在股票型基金中，科技與生技兩大類型是存基金的熱門標的，投資人的樂觀情緒可見一斑。

富蘭克林投顧指出，上半年的復甦行情吸引資金湧入先前疫情衝擊的景氣循環股，但不影響投資人對科技股的情有獨鍾，近期通膨、升息疑慮消退後資金旋即歸隊成長股，有創新題材加持的科技、生技醫療型基金單月漲幅逾 7%。

以富蘭克林「國民 e 帳戶」來說，存量前五大的基金，有三檔是美股為主，包括富蘭克林坦伯頓生技領航、科技基金，及富蘭克林高科技基金，此投資意向也呼應境外基金觀測站的統計數據。

另外，科技重鎮的美股基金同樣受國人歡迎，今年前五個月淨流入 1,120 億元，是最吸金的單一國家型基金類別。

而另一檔在美股中再加入部分美國高收益債以求平衡風險的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的投資部位也名列「國民 e 帳戶」第五，顯示有不少投資人採取股債兼備、較為穩健的策略因應多變的市場氣氛。

富蘭克林投顧表示，進入後疫情時代，科技股挾著數位轉型商機尚處於上升階段，建議可持續定期定額存科技基金，既不缺席強勢產業，也可藉由長期持有化解漲高後可能隨之而來的修正壓力，或再納入美國平衡型基金，透過配置與景氣連動強的高收益債，同時擁有股利債息與債息收益。