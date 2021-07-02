南韓6月CPI報年増2.4% 預料Q3可能升息

南韓 6 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上揚 2.4%，雖然增幅小於前 (5) 月年增 2.6% 的九年高點，卻連續 3 個月超越 2%，提高央行升息的壓力。

6 月 CPI 年增幅低於《路透社》17 名分析師預測 6 月 CPI 漲幅中位數為 2.5%。其中 ，農畜水產品的價格上揚 10.4%，石油價格上揚 19.9%。

不含能源及農產品，6 月核心 CPI 年增 1.2%，保持在前 (5) 月出現的 2018 年 11 月以來高點。

然而與前 (5) 月相比，南韓 6 月 CPI 下跌 0.1% ，是近 7 個月來首度跌至負值。今年 5 月時為月增 0.1%。物價較前月下跌的主要受到農畜水產品的影響。工業產品、住宅及服務的價格則上揚。

多數經濟學家認為，南韓最快在 2021 年 Q3 就可能調升利率。疫情仍在全球肆虐，而南韓很可能是第一個從金融刺激政策收手的亞洲國家。

星展銀行 (DBS) 經濟學家 Ma Tieying 預測，南韓央行會在 2021 年 Q4 開始調升利率，往後再以每年 25 至 50 個基點調升。

研究機構凱投宏觀 (Capital Economics) 在這個禮拜的報告中預測，南韓將於 8 月調升利率。

跟據南韓政府週五發布的數據，2021 年上半年的 CPI 平均上升 1.8%，與南韓央行的 2% 通膨目標相當接近。下回的利率會議將於 7 月 15 日召開。