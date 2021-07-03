中國嘻哈股普普文化 赴美上市僅3天股價漲近8倍

彭博報導，通常新股在掛牌首日都會上演一段蜜月行情，但日前赴美掛牌的中概股普普文化 (CPOP-US) 上市僅 3 天達到 790% 的漲幅已經無法用「蜜月行情」來形容，令人匪夷所思。

這家中國的嘻哈音樂推廣公司周三以每股 6 美元價格上市，市值約為 1.4 億美元，但卻迅速成為投資人追捧的目標，僅過 3 天，周五（2 日）該股累計上漲約 790%，市值飆升至 12.7 億美元。

普普文化掛牌首日以來漲勢。（圖：彭博）

彭博編纂數據顯示，普普文化周三大漲 405%，成為今年美股新股掛牌首日第五大漲幅。先前中國家政服務商 e 家快服 (EJH-US)5 月在掛牌首日創下令人瞠目結舌的 1,100% 漲幅，榮登今年美股新股掛牌首日漲幅冠軍寶座。

普普文化周五漲勢略有降溫，下跌 10.85% 至每股 53.40 美元，仍比 IPO 價格高出約 47 美元，而且盤後又現 3.93% 的漲勢。

據該公司招股說明書，在截至 2020 年 6 月的 12 個月收入約 1,570 萬美元，其中近一半來自活動主辦。彭博編纂的數據顯示，按周五收盤價計算，該股本益比超過 300 倍，約為蘋果 (AAPL-US) 的 10 倍。

彭博記者致電普普文化投資者關係機構，但未得到立即回應。

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