搶人大戰！華爾街菜鳥分析師加薪 滿1年調至10萬美元

華爾街搶人大戰全面開打，為了在日益短缺的勞動力市場留住人才，從花旗到摩根大通，各大銀行紛紛提高新進分析師的薪資，年資滿一年者，年薪提高到 10 萬美元。

花旗集團 (C-US) 是最新加入調薪陣營的華爾街大銀行，根據媒體取得的內部文件，年資滿一年分析師的基本薪資提高到 10 萬美元，適用於銀行、資本市場和諮詢部門 (BCMA) 的專案副總裁、分析師和助理，這波加薪的幅度介於 1.5 萬到 2 萬美元。

不只花旗，巴克萊、摩根大通 (JPM-US)、Guggenheim Partners 都對同樣資歷的分析師提供 10 萬美元薪資，預料會促使其他銀行跟進。根據 Wall Street Prep，在大型投資銀行，工作一年的分析師薪資通常約為 8.5 萬美元。

一些銀行則祭出一次性獎金、提供健身設備、或由公司出錢招待度假等福利。

顧問機構 Johnson Associates 執行董事 Alan Johnson 說：「搶奪優秀人才的競爭很激烈。每一家現在大概都要調高到 10 萬美元了。在競爭的環境下，最不想給人留下薪水太低的印象。」

隨著經濟解封，美國人力供應吃緊，美國銀行界正在積極向人才招手、或設法留住人才。此舉也是為了避免人才流向工作性質更彈性的矽谷。

今年 3 月，高盛 (GS-US) 一群新人分析師爆料高壓的工作文化，一周工作 100 個小時，要在「不切實際的期限內」完成工作，身體和心理健康下滑。